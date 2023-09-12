科學園電工學徒觸電亡　遺年邁父母　家屬：大判至今無聯絡

香港科學園周日（10日）發生奪命工業意外，38歲男電工陳卓鈞進行安裝太陽能板工程期間懷疑觸電身亡。死者家人今日到沙田富山殮房辦理認屍手續時指，死者屬三判公司的員工，但大判至今未有聯絡，家屬對事故起因毫無頭緒，要求有關方面有交代。



今早11時左右，死者父母等數人在殮房認屍後離開，各人神情哀傷。陳父坦言無法接受噩耗：「當日星期日日頭，早上仲係好地地，隔咗4個鐘左右就忽然有警察嚟屋企拍門話有緊要事...」他要求公司交代事發經過：「一定要清楚知道，畀我哋一個交代。」

陳是家中獨子，未婚，父親已經退休，媽媽做兼職幫補家計。家人稱，卓鈞屬於三判公司的員工，事發至今「大判無聯絡過屋企人，淨係得下面啲判頭仔，擔心會唔會各說各話呢？」家人續稱，死者是學徒，並非師傅級，只係「幫手睇頭睇尾」，之前在瑪嘉烈醫院協助裝燈，事發當日按老闆指示到科學園開工，一行3人，但工作詳情家人不清楚，對事件經過更是毫無頭緒。

事發於周日上午約11時半，姓陳（38歲）電工在科學園科技大道東2號大樓天台中央馬達房工作時疑觸電昏迷，送院後不治。沙田科學園回覆查詢時指，死者為承辦商港華中國電力的外判商工人，已要求承建商向死者家屬提供適切協助，會全力配合政府部門調查事故成因。警方、勞工處及機電署亦展開調查。