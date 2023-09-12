名人站劫案｜兩男涉案被捕　警九龍灣露天停車場緝獲賊車檢鐵槌

尖沙咀廣東道16號「名人站」昨日（11日）遭3名非華裔男子持刀槌行劫，掠去20隻、總值約370萬元的手錶，警方極速拘捕兩名巴基斯坦青年，其中一人為劫匪，另一人為劫匪的胞弟。警方搜捕行動繼續，並於九龍灣一露天停車場尋獲涉案賊車，現正圍封搜證。



涉事銀色七人車，停在宏光道一個露天停車場，車內遺下兩個大鐵槌。據了解，賊車掛上假牌，警到場時已拆去。警方稍後安排將車拖走檢驗。

案發於昨日下午約3時48分，警方接獲多人報案，指尖沙咀廣東道16號「名人站」遭數名南亞裔劫匪持刀及槌行劫，掠去總值約370萬元的20隻手錶，之後登上一輛七人車逃去。事件中，一名女職員擦傷手指。被劫走的名錶包括勞力士、百年靈（Breitling）、愛彼（AP）、百達翡麗（PP）、Franck Muller等品牌，其中最貴的一隻手錶價值逾百萬元。

19歲青年被捕後押返住所搜查。

西九龍總區重案組隨即展開調查，並於飛鵝山部署。案發約一個半小時後，警方成功於飛鵝山山腳，拘捕19歲巴基斯坦籍涉案青年；並在附近叢林檢獲一個背囊，內藏被劫走的20隻名貴手錶。

據了解，19歲青年與同黨乘私家車逃走期間中途落車，其後攜贓再搭的士往飛鵝山山腳匿藏等候同黨，結果未及分贓，便在百花林路飛鵝山匯豐變電站附近一樹下草叢被擒獲。

其後警方再拘捕一名17歲巴籍少年，據悉為目標在逃劫匪的胞弟，他因為否認認識疑匪而涉嫌誤導警務人員被捕。

▼劫匪在尖沙咀名人站犯案情況▼

