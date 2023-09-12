露台抱起6歲童作勢扔落街　西貢66歲漢涉虐兒被捕　男童留院觀察

有網民周日（10日）在facebook上載片段，指一名男子將幼童抱到村屋露台教訓，甚至做出「作狀掉落樓」動作，幼童則大聲哭喊，質疑對方行為已屬虐兒。警方今日（12日）表示，早前留意到網上流傳一段片段，片中一名男子正在西貢區一村屋單位露台高聲訓斥一名男童，並懷疑作出危險動作威脅該男童的安全，經調查後已於今日凌晨，在該村屋拘捕一名66歲姓謝男子，涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」，他正被扣查；涉事6歲男童則被送往將軍澳醫院接受檢查，他沒有受傷，正留院接受觀察。



有西貢街坊拍下影片，發現鄰居將幼童抱到村屋露台教訓，甚至做出「作狀掉落樓」動作，幼童則大聲哭喊，質疑對方行為已屬虐兒。（[西貢人]日報facebook/網民Alan Au Yeung AY片段截圖）

警方表示，留意到涉事片段後已立即展開調查，並於昨晚（11日）約8時接獲一名市民報案及提供進一步資料。經初步調查，相信有關事件發生於9月10日晚上約8時30分，地點為西貢區沙角尾村一村屋。案件交由黃大仙警區刑事調查隊第四隊繼續跟進。

上載影片的網民表示，一名鄰居大叔近兩年來常常打罵小朋友，甚至聽聞對方曾以電蚊拍作體罰。周日（10日）晚上，他再次聽到大叔教訓小朋友，以及小朋友大聲哭喊聲音，於是從窗戶查看，竟見到大叔在村屋單位露台抱起小朋友，邊責罵邊做出「作狀掉佢落樓」動作，大感擔心。

大叔教訓期間，曾將小朋友抱起，並走近露台欄柵邊緣，責罵過後將小朋友放到地上，其後返回單位內。（[西貢人]日報facebook/網民Alan Au Yeung AY片段截圖）

從樓主拍下的影片可見，大叔與小童身處位於村屋2樓露台，大叔一直責罵，小朋友則大聲哭喊。大叔教訓期間，曾將小朋友抱起，並走近露台欄柵邊緣。另一片段則可見，大叔責罵過後，將小朋友放到地上，其後返回單位內。

該網民質疑大叔教訓小朋友行為已屬虐兒，又稱過往曾想過求助或了解，「之前冇公開求助，因為冇畫面」、「如果唔係住附近怕佢認得，我一早拍門」。惟他擔心舉報反令小朋友處境更危險，「如果報警、報社署可以即時隔離小朋友，我會即刻做，否則佢而家咁，警察勸完實多咗個空中飛人」。

影片引來西貢街坊關注，不少人建議上載片段的網民盡快向政府部門舉報懷疑虐兒行為，「要出聲，再係咁有機會出事！小朋友係無辜」、「立即報警，小朋友喊到好陰功呀，只有你可以幫佢咋」、「做佢個仔真係慘，肯定有童年陰影」、「報警或打電話求助，情願報警有阻嚇作用，好過出事先後悔」。

片主其後留言更新，指已向社署發電郵講述有關情況，並已附懷疑虐兒影片，社署回覆他表示會安排到涉事單位家訪了解。