虐兒？男子露台抱起幼童教訓　街坊稱曾作勢掉落街　網民籲即舉報

教育子女有許多方法，但暴力絕不能接受！有西貢街坊拍下影片，指有鄰居2年來不時打罵小朋友，早前他發現鄰居將幼童抱到村屋露台教訓，甚至做出「作狀掉落樓」動作，幼童則大聲哭喊，質疑對方行為已屬虐兒。網民看過影片也感不忍，勸樓主盡快舉報鄰居所為，以免小朋友受到不當對待。



有西貢街坊拍下影片，發現鄰居將幼童抱到村屋露台教訓，甚至做出「作狀掉落樓」動作，幼童則大聲哭喊，質疑對方行為已屬虐兒。（fb「西貢人日報」影片截圖）

該西貢街坊於facebook貼出影片，指1名大叔鄰居近2年來常常大聲打罵小朋友，甚至聽聞對方曾以電蚊拍作體罰。周日（10日）晚上，他再次聽到大叔教訓小朋友，以及小朋友大聲哭喊聲音，於是從窗戶查看，竟見到大叔在村屋單位露台抱起小朋友，邊責罵邊做出「作狀掉佢落樓」動作，大感擔心。

從樓主拍下的影片可見，大叔與幼童身處位於2樓村屋露台，大叔一直責罵，小朋友則大聲哭喊。大叔教訓期間，曾將小朋友抱起，並走近露台欄柵邊緣。另一片段則可見，大叔責罵過後，將小朋友放到地上，其後返回單位內。

大叔教訓期間，曾將小朋友抱起，並走近露台欄柵邊緣，責罵過後將小朋友放到地上，其後返回單位內。（fb「西貢人日報」影片截圖）

樓主質疑大叔教訓小朋友行為已屬虐兒，又稱過往曾想過求助或了解，「之前冇公開求助，因為冇畫面」、「如果唔係住附近怕佢認得，我一早拍門」。惟他擔心舉報反令小朋友處境更危險，「如果報警、報社署可以即時隔離小朋友，我會即刻做，否則佢而家咁，警察勸完實多咗個空中飛人」。

影片引來西貢街坊關注，不少人建議樓主盡快向政府部門舉報懷疑虐兒行為，「要出聲，再係咁有機會出事！小朋友係無辜」、「立即報警，小朋友喊到好陰功呀，只有你可以幫佢咋」、「做佢個仔真係慘，肯定有童年陰影」、「報警或打電話求助，情願報警有阻嚇作用，好過出事先後悔」。

樓主其後留言更新，指已向社署發電郵講述有關情況，並已附懷疑虐兒影片，社署回覆他表示會安排到涉事單位家訪了解。