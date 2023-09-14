紅雨警告｜巿民冒雨狠狽上班　有傘同樣半身濕透

天文台在今日（14日）上午5時55分發出紅色暴雨警告信號，教育局已宣布所有上午校及全日制學校今日停課，但不少打工仔仍要在風雨中上班。《香港01》記者今早分別到旺角及馬料水視察，現場雨勢不斷，雷電交加，上班族顯得十分狠狽，即使備有雨傘也半身濕透；有市民形容雨勢「瀑布咁」。



上班族顯得十分狠狽，即使有備雨傘，亦半身濕透。（黃學潤攝）

在旺角東站，雨勢相當大，間中傳來轟隆聲雷響。上班族即使備有雨傘，亦半身濕透，非常狠狽。其中由土瓜灣出發到旺角上班的周先生指四周行雷閃電，「落雨都好似瀑布咁落到咁大」，幸情況安全，並沒有提早起床。他出門前已留意最新天氣消息，「出門口會睇吓係紅雨定黑雨，點都會啦，始終要安全吖嘛！」

周先生形容四周行雷閃電，「落雨都好似瀑布咁落到咁大」。（黃學潤攝）

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在學校做行政的李小姐表示，今早電話響過不斷，收到不少同事的訊息及教育局通告，指因紅雨學生無須返學。不過她做學校行政工作，即使學校停課亦須上班，「我哋做呢行，睇天氣做人嘅，諗緊會唔會突然轉黑雨呢？但責任上要返工囉！」李小姐出門前亦做好準備，穿着拖鞋外出，而學校亦有衣服更換。

另一邊廂，馬料水大學站外有不少市民冒雨上班，有人無帶雨傘，唯有快步行走，以袋擋雨，惟全身濕透，相當狼狽。

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天文台表示，一道低壓槽正為廣東帶來大驟雨及雷暴。今早本港多處錄得超過50毫米雨量，而港島及九龍部分地區更錄得超過100毫米。天文台又發出「特別天氣提示」，指過去一兩小時，港島東部、九龍、沙田及大埔錄得超過50毫米雨量。本港以南水域仍有強雷雨區發展並向北移動，預料未來一兩小時本港大雨持續，呼籲市民提高警惕。