孝順電工學徒入職未滿3月觸電亡　父母愁殮葬　斥判頭卸責必追究

38歲男電工學徒陳卓鈞周日（10日）在沙田科學園工作期間，懷疑觸電昏迷，送院搶救後不治。年逾65歲、已退休的陳父今日（15日）在工業傷亡權益會協助安排下見記者，指出卓鈞是獨子，入職不足3個月，是家中經濟支柱，為人孝順，大部份薪金交予父母作家用，如今驟然離世，父母連他的殮葬費用也難以負擔，盼有心人支援。

陳父指事發當日懷疑是現場的「師傅」未有確保電掣房斷電，便要求卓鈞入內工作，釀成慘劇；事後卓鈞受僱的三判公司與二判「扯貓尾」卸責，大判更至今「一個電話都無」。他強調即使要申請法律援助，也會與判頭打官司追究到底，指事件「搞到我個仔無咗條命」，不能讓事件不了了之，「我過唔到自己嗰關呀！」



38歲電工學徒陳卓鈞9月10日開工期間疑觸電身亡，陳父今日（15日）受訪時，默默看着愛兒遺下的工作證。（林澤鋒攝）

陳父表示，愛兒卓鈞中五畢業後便投身社會，過往從事散工，但一直想有一技之長，今年6月中入職今次涉事工程的三判「美明工程」，任職電工學徒，晚上同時修讀電工課程，希望往後向此方向發展，不料如今天人永隔。陳父嘆道，兒子一直想找到一個方向「好正經咁去工作，但係今次佢……佢揀錯喇」，隨即又後悔自己衝口而出說愛兒「揀錯」，「我唔應該咁講，我唔應該批評佢，我錯，我錯，我只不過係話佢入錯咗呢間公司」。

38歲電工學徒陳卓鈞9月10日開工期間疑觸電身亡，他是家中獨子，其父說愛兒月入不足2萬元，卻會拿逾萬元予父母作家用。（林澤鋒攝）

他憶述事發當日忽見警察上門敲門，「我就已經驚㗎喇，梗係有事，但係我就唔知道係咁大件事」，警察只着他立即更衣趕往醫院。到達醫院後，警察、醫生與護士安排他與太太進了一間房，「坐低，冷靜，冷靜」，「咁我個心已經無喇，一定好大件事」 。

在醫院驚聞愛子猝逝的噩耗，陳父說他與太太均無法接受，「睇住佢（卓鈞）今朝好地地，睇住佢出發㗎，無可能，我哋無可能接受」。夫婦在房內坐了一段時間，由醫生安排往見兒子最後一面。醫生拉開蓋着卓鈞遺容的布，夫婦二人即無比激動，「我同我太太大聲嗌」，邊叫邊搖卓鈞的身體，「但係佢已經無反應喇，佢嘅面色係監生被電電過之後呢，係紫灰色㗎」，兒子雙手也早已變得冰冷，「無喇今次，真係無喇」。

▼9月10日事發後情況▼



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陳父說，事後他不斷追問兒子的老闆林先生究竟事故如何發生，他引述林稱，當時林與一名師傅在電掣房的一號倉工作，該倉已斷電；另一師傅進入二號倉，疑因得知一號倉已斷電，便以為自己所在的二號倉同樣已斷電，未有再檢查確認，便安排卓鈞入內工作，不料該倉內的按鈕其實仍然通電，結果令卓鈞觸電。

陳父續指，事發的二號倉空間狹小，內有3塊閘板，若師傅全部拆去，卓鈞即使觸電也會被彈開，也許不至被電死；惟師傅「好懶」，只拆走中間的閘板，留下上、下兩塊閘板，便叫卓鈞「瓹入去」，觸電後「完全無得走，監生係咁……」至其他人聽到異響，才把卓鈞拉出。

事發至今接近一周，陳父稱工程大判至今「一個電話都無」，二判與卓鈞受僱的三判「美明工程」雖有透過電話聯絡他，但只是表示慰問、悲痛、關心，着他節哀，至於殮葬費、恩恤金或「心意金」則「一蚊都無出到」。而三判負責人林先生更向陳父表示自己「孭唔起」此事，稱事件涉及法律問題，如要找人負責必須找大判和二判，「佢哋大把錢」才「有得傾」。

38歲電工學徒陳卓鈞9月10日開工期間疑觸電身亡，陳父今日（15日）受訪時表示，工程大判至今沒有聯絡家屬，二判和三判雖有電話聯絡，但只是表示慰問、悲痛、關心，着他節哀，至於殮葬費、恩恤金或「心意金」則「一蚊都無出到」。（林澤鋒攝）

陳父說卓鈞離世多日，他一直失眠導致頭痛，需服止痛藥紓緩，形容自己目前精神狀態也不太理想，「比較鈍一啲」，但還是要把事件「向大家報告」。他已退休，妻子則做兼職幫補家計，一家人原本只靠月入不足2萬元的卓鈞，每月給父母的逾萬元家用生活。面對被他形容為「不負責任、蓄意逃避」的判頭，陳父說自己即使申請法律援助，無論如何也要與對方打官司追究責任，指今次事件「搞到我個仔無咗條命」，他不能讓事件不了了之，否則「我過唔到自己嗰關呀！」

38歲電工學徒陳卓鈞9月10日開工期間疑觸電身亡，陳父今日（15日）受訪時斥三間判頭「不負責任、蓄意逃避」，強調無論如何也要與對方打官司追究責任。（林澤鋒攝）

陳父另特意感謝事發當日搶救卓鈞的救護員和醫護人員。至於兒子的後事，他感激工權會的職員在卓鈞去世後，一直陪伴他東奔西跑處理各種手續，又說勞工處人員也主動聯絡他，協助處理一些法律上或申請緊急援助的事宜，惟霎時間他與妻子也無力拿出兒子的殮葬費，盼有善心人可以助他們渡過難關。

▼9月12日死者家屬認屍後離開殮房▼



事發於9月10日上午約11時半，姓陳（38歲）電工在科學園科技大道東2號大樓天台中央馬達房工作時疑觸電昏迷，送院後不治。沙田科學園回覆查詢時指，死者為承辦商港華中國電力的外判商工人，已要求承建商向死者家屬提供適切協助，會全力配合政府部門調查事故成因。警方、勞工處及機電署亦展開調查。