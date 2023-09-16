網傳港鐵非禮案　車廂少女投入玩手機　遭四眼男偷摸大髀

港鐵車廂發生懷疑非禮案。網上流傳一段短片，顯示港鐵車廂，一名戴眼鏡男子趁坐於身旁的少女投入地與友人玩手機時，以袋遮手乘機觸摸少女的大腿和手臂，其間受害少女似未有察覺自己遭非禮。據了解，事發於本周四（14日）將軍澳康城站車廂內，有乘客目睹事件後拍片留證，並上前了解少女是否認識男子，該男子聞言逃走，被乘客們合力制服及報警。警方接報後已即場拘捕該名22歲男子，涉嫌非禮未成年少女。



涉事片段長約一分半鐘，當時列車正在隧道內行駛。身穿白色短袖T恤、黑色長褲及波鞋、戴眼鏡的長髮女事主坐在座位上，與身旁友人一同玩手機。坐於女事主右邊、穿藍色T恤及短褲並戴眼鏡的一名男子，起初斜眼望向女事主，隨即以身上的袋遮住雙手，伸出右手鬼鬼祟祟地移近事主，先以一隻手指輕戳她的手臂，見她似無反應，再以食指和中指戳向其大腿。

四眼男觸碰女事主身體十多秒後縮手，取出手機查看，約20秒後再次伸出「鹹豬手」，以指尖撫摸事主大腿近半分鐘。其間女事主疑太投入「打機」，雖一度仰頭，惟似仍未察覺自己被人非禮，而四眼男則再以手背觸碰她的手臂，之後繼續若無其事坐在事主身旁。片段至此結束，上載片段的網民未有透露拍攝時間和地點。

警方表示，周四（14日）下午約5時35分接獲報案，指一名男子懷疑在港鐵康城站一車廂內非禮一名12歲女童。警員經初步調查，一名22歲姓杜本地男子涉嫌非禮被捕，現正被扣留調查。案件交由將軍澳警區刑事調查隊第六隊跟進。