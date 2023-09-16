港鐵非禮｜12歲女童打機遭摸大髀　熱心乘客擒22歲四眼淫狼報警

網上今日（16日）流傳一段短片，顯示港鐵車廂，一名戴眼鏡男子趁坐於身旁的女童投入地與友人玩手機時，以袋遮手乘機觸摸女童的大腿和手臂，其間受害女童似未有察覺自己遭非禮。據了解，事發於本周四（16日）下午約5時半，年僅12歲的女童在港鐵康城站往將軍澳方向的車廂內，遭一名22歲陌生男子非禮，有熱心乘客目擊事件經過，協助制服淫狼及報警拉人。據悉，有人報稱因壓力而犯案。警方證實被捕22歲男子正被扣查，案件交由將軍澳警區刑事調查隊第六隊跟進。



消息指，當時一名31歲男乘客站在距離女童與疑犯約2米外，目擊事發過程，當時他見到男疑犯用右手猥褻女童的右大腿兩次，為時共約25秒，並非禮女童的的右臂約1秒，但女童疑因專心玩手機，沒有意識到自己被他人觸碰身體。

熱心男乘客因擔心女童，故以手機拍下事發經過，並上前問女童是否認識疑犯，女童表示不認識後，疑犯突站起逃跑。當時車廂內有約20人，其他乘客立即追上協助制服疑犯及報案。警員到場拘捕疑犯。事件中女童沒有受傷，拒絕求醫。

警方表示，周四（14日）下午約5時35分接獲報案，指一名男子懷疑在港鐵康城站一車廂內非禮一名12歲女童。警員經初步調查，一名22歲姓杜本地男子涉嫌非禮被捕，現正被扣留調查。案件交由將軍澳警區刑事調查隊第六隊跟進。

網上流傳的片段長約一分半鐘，穿藍色T恤及短褲並戴眼鏡的疑犯，起初斜眼望向穿白色P恤及長褲的長髮女童，隨即以身上的袋遮住雙手，伸出右手鬼鬼祟祟地移近女童，先以一隻手指輕戳她的手臂，見她似無反應，再以食指和中指戳向其大腿，之後縮手取出手機查看，約20秒後再次伸出「鹹豬手」，以指尖撫摸女童大腿近半分鐘。其間女事主疑太投入「打機」，雖一度仰頭，惟似仍未察覺自己被人非禮，而四眼男則再以手背觸碰她的手臂，之後繼續若無其事坐在女童身旁，片段至此結束。