JPEX案｜兌換店Coiner遭破門入內搜查　90後美女創辦人屢受訪

證監會周三（13日）點名警告加密貨幣交易平台JPEX，指其從未向證監會申請牌照，與宣傳不符，提供虛假陳述，又列出多個疑點。而警方商業罪案調查科接獲證監會轉介後展開調查，至今暫接獲千個報案，並於今日（18日）展開大規模執法行動，拘捕林作及KOL陳怡，以及搜查多個場外交易所（OTC）。

由90後女性投資者Priscilla Ng於3年前創辦的虛擬貨幣場外交易平台Coiner，被指與JPEX有聯繫，位於灣仔皇后大道東的分店亦遭警方搜查。現場所見，該分店被警方破門進入搜查，當時店內沒有職員，警方其後在門外拉起封條，有多名探員在店內外拍照搜證。另外，而尖沙咀的分店店內有人蹤，商場管理處以圍板圍封店舖。



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Coiner由一名90後女投資者Priscilla Ng成立，目前已有4間分店，分別位於灣仔皇后大道東、尖沙咀The one、觀塘成業街，以及在馬來西亞。Priscilla Ng多次接受不同媒體訪問，惟有部分報道已下架。她受訪時曾稱自己畢業後做Marketing公司，不認識投資，後來與朋友一同嘗試投資虛擬貨幣獲利，開始鑽研虛擬貨幣市場，並投身投資行業。她去年受訪時指自己沒有物業，現時獨居於西九龍瓏璽，並擁有林寶堅尼和保時捷兩架名車。她活躍於社交平台instagram，經常上載不少照片，目前有逾5萬名粉絲。