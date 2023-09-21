洪水橋工傷｜房協：將向死者家屬發撫恤金　停止地盤重型吊運工作

洪水橋厦村新發展區專用安置屋邨第一期甲地盤發生的工業意外，今日（21日）中午11時57分，一名姓陳（62歲）重型貨車司機搬運石屎預製件期間，一塊體積約5米乘0.5米乘1.5米、重約3噸的石屎預製件，從高處墮下將其擊中，陳男現場被證實死亡。房協回覆《香港01》查詢時表示，深表關注和難過，向死者家屬致以深切慰問，並將會向家屬發放一筆過港幣30萬元的撫恤金，又指意外與「組裝合成」建築法無關。



發言人續指，房協現正與項目承建商有利建築有限公司密切跟進事件，並會全力配合相關政府部門的調查工作，涉事地盤已即時停止所有重型吊運工作。事件中的地盤屬資助出售房屋項目，現正進行上蓋工程，預計將於2024年落成，提供約300個單位。

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現場消息指，當時地盤所有工人外出午膳，事主獨留地盤期間，疑自行解開穩固裝置，最終被石屎預製件砸到，當場不治。消防及警員到場調查，可見地面放有組合件，一個圓斗表面染有血跡。現場為洪水橋1A期安置屋邨地盤，是香港房屋協會由有利建築承建的住宅項目。計劃以「組裝合成」建築法興建一幢住宅樓高25層的資助出售房屋，提供300個面積約360至633平方呎的一房至三房單位。《香港01》亦已有利建築查詢。

勞工處表示，現正調查今日（9月21日）上午在洪水橋發生的一宗致命工作意外，意外中1名男子死亡。勞工處在接報後已即時派員到現場，現正就意外原因展開調查。

警方正封鎖現場調查。（蔡正邦攝）