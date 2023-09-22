秀茂坪雙屍｜兄弟智力問題停覆診病情惡化　母入院後乏照顧疑餓死

秀茂坪邨今日（22日）發生雙屍命案，揭發一對智力有問題的五旬兄弟，因停止覆診後病情及自理能力惡化，拒絕他人的協助，加上長年負責照顧兄弟的年邁母親入院，以致兩兄弟在家中懷疑乏人照顧，飢餓致死。



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據了解，該對兄弟俱姓何，分別55歲及53歲，在家中排行第二及三，上有胞姊下有孖生弟弟。何氏兄弟天生有智力問題，需要長期覆診。他們與母親同住於秀茂坪邨秀慧樓一高層單位，一直以來都是由母親照顧，並領有綜援。

不過，兩兄弟於去年6月起便暫停覆診，之後病情及自理能力漸漸變差；而負責照顧兩人的母親，亦於今年5月因耳念珠菌入住九龍醫院，自此兩兄弟便沒有他人照顧。他們的胞弟曾於6月初登門探訪，但他們當時不願意開門讓其進入單位，雙方只是隔着大門聊天，當時是最後一次見面。胞弟其後曾嘗試透過電話聯絡兩名死者，但並不成功。據悉，有人指兩名死者拒絕接受他人幫助，即使上門探望亦會被趕走。

直至今日（22日）下午2時許，有大廈保安巡經上址時，聞到單位傳出濃烈臭味而報警。警方、消防及救護員登門了解，由於大門及鐵閘上鎖，遂爆門入屋，發現單位滿佈雜物，兩兄弟躺在客廳一張床褥上，當場證實死亡，遺體已開始腐爛，估計已死去一段時間。警方經調查後，發現單位沒有打鬥、搜掠及可疑的痕跡，兩名死者身上沒有可疑傷痕，加上家中雪櫃沒有任何食物，初步相信兩名死者因沒有自理能力，於母親入院後飢餓至死，但確實死因仍有待驗屍確定。案件交由秀茂坪警區刑事調查隊第三隊調查。