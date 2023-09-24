柯士甸工業意外｜港鐵：涉「圓方」冷氣系統海水冷卻喉管更換工程

西九龍柯士甸道西今早（24日）發生奪命工業意外，兩名男工人郭伙記（61歲）及劉浩祥（63歲）疑硫化氫中毒亡。港鐵回覆《香港01》查詢表示，是次事件涉及商場「圓方」冷氣系統之海水冷卻喉管更換工程，由冷氣承判商負責工程；有關工人的工作地點，位於西九文化區地盤下方。

港鐵對事件高度關注，並感到難過。港鐵向意外過身工友的家人，致以衷心慰問，並已督促承辦商協助及照顧家屬的需要。港鐵正與涉事承辦商了解事件詳情，並已就事件展開調查，亦會全面配合相關政府部門的調查。



勞工處回覆《香港01》查詢表示，高度關注今日（24日）上午在尖沙咀柯士甸道西發生的一宗致命工作意外，意外中兩名工人在一地下冷卻管道內工作時受傷，經送院後證實不治。對於在意外中有工友身故，勞工處十分難過，並對其家屬致以深切慰問。

勞工處發言人表示，今日在得知意外發生後，勞工處已即時派員到意外現場展開調查。勞工處將會向有關承建商發出『暫時停工通知書』，停止其在該冷卻管道內進行任何工作，直至信納有關承判商已採取措施消除有關危害，才可復工。發言人續指，局方正全速進行調查，以確定意外成因，查找有關持責者的法律責任，以及提出改善措施。若調查發現有違例事項，定會依法處理。

事發於今（24日）早7時許，警方接報指柯士甸道西1號西九龍一個地盤工地，有2名男工人暈倒，送往伊利沙伯醫院搶救後，均證實死亡。據了解，兩名工人昨日（23日）已在地盤地底維修管道，但通宵未歸，及至今早（24日）經理報警求助。消防員於地下6米深，約100至200米距離之間尋獲兩名事主，現場消息指，肇事地底硫化氫濃度高，死者懷疑硫化氫中毒。

消防派出多隊煙帽隊搜索兩名工人，管道內救援情況曝光。涉事地下管道約12米深，長度一望無際。兩名死者在管道100至200米之間被發現，救援人員到場時，二人已無生命跡象。其中橙色管道，是通風排氣所用。翻查資料，硫化氫是沼氣的主要成分，地底厭氧環境容易令細菌產生沼氣。調查人員正了解事發時排氣系統是否運作正常。

+ 9

尖沙咀高級消防隊長張家偉表示，消防處7時33接報，指柯士甸西一地盤發生一宗懷疑洩漏不明氣體及有人受傷事故。消防員於3分鐘後到場，共調派8輛消防車及2輛救護車。涉事地盤面積約20米乘20米，有一條約200米長的地下管道。消防員於地下6米位置發現2名傷者昏迷不醒，之後被消防員救出，轉交救護車送院。他指地下管道用於供應給西九文化區冷氣的冷卻系統（約５米闊乘５米高）。救援難度在於要確保現場環境安全，救援間需同步抽走管道氣體。