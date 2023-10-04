少年刀襲政總保安｜患自閉事前與家人糾紛　警：無證據涉政治動機

今日（4日）上午10時許，金鐘添美道政府總部對開行人天橋，一名少年持生果刀襲擊政府總部的保安員，兩名保安分別被𠝹傷手和扭傷腳，警員到場拘捕一名17歲姓梁少年，涉嫌傷人，案件交由中區警區重案組跟進。



警方今晚交代案情時稱，初步調查顯示，被捕人有自閉症紀錄，原訂於7月按時覆診，惟基於各種理由，覆診期延至本月底。他案發前曾與家人發生糾紛，未知是否與襲擊有關。警方相信被捕人為單獨犯案，亦無證據顯示襲擊涉及任何政治動機或針對政府機構。



涉案證物。（梁偉權攝）

警方相信17歲少年單獨犯案 受傷兩保安員情況穩定

中區警區助理指揮官（刑事）警司林建達簡述案情指，警方於今早10時21分接獲報案，指一名男子在政府總部外近中信大廈天橋，用刀襲擊兩名現場駐守的保安人員。警員接報後兩分鐘趕抵現場，即場拘捕涉案17歲少年。

警方經初步調查發現，被捕少年於今早約9時10分，單獨離開秀茂坪住所，其後乘搭港鐵，於上午10時許抵達金鐘站。約10分鐘後，被捕人到達案發現場，用刀襲擊政府總部外的保安人員。據警方調查所得，涉案生果刀為被捕人自行由家中帶到現場，料其家人並不知道他攜刀外出。

中區警區助理指揮官（刑事）警司林建達向傳媒簡述案情。（梁偉權攝）

兩名在政府總部工作的保安員在案件中受傷，其中57歲姓劉男保安左手被刀𠝹傷，60歲姓鄭男保安則在制止疑犯期間左膝扭傷。他們清醒被送往瑪麗醫院治理，目前情況穩定。警方相信，被捕人與家人均並不認識兩名傷者。

白衫男子用生果刀襲擊政總保安，被多名保安合力制服。（點新聞提供圖片）

被捕人患自閉症原訂7月覆診 因故延期至今未覆診

被捕人為17歲姓梁男子，持香港身份證，報稱學生。警方初步調查顯示，他有自閉症紀錄，須定期覆診，最近一次覆診期原本為今年7月，惟基於各種理由須延至10月尾，意味至今仍未覆診。警方又發現，被捕人在案發前曾與家人發生瑣碎糾紛，警方會調查事件與襲擊是否有關。警方相信被捕人為單獨犯案，以往無涉及任何暴力或其他刑事案件，亦無證據顯示襲擊涉及任何政治動機或針對政府機構。

地上遺下一把生果刀。（黃偉民攝）

警方將會全方位調查被捕人的犯案動機，包括調查其家庭背景及犯案時的精神狀態。警方重申對任何暴力事件採取零容忍態度。警方又感謝政總保安人員及途人，在警務人員到場前，協助制止被捕人犯案。警方對受傷的保安人員致以慰問，並祝願他們早日康復。

《香港01》記者案發後到現場觀察，發現現場遺下一把生果刀、黑色背囊及一個保溫瓶。另外，現場亦遺留工聯會單張，警方經調查後相信單張不屬於被捕人，而是有現場人士協助疑犯制服期間，意外遺漏在現場。