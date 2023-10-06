中九龍幹線地盤　工人受傷被困20米下地道　消防耗時句鐘救出

油麻地發生工業意外。今日（6日）凌晨1時左右，一名39歲南亞裔男工人工作期間受傷，被困在中九龍幹線地盤近油麻地一段約20米深的地道位置。大批消防員及救護員趕至位於廣東道近甘肅街的地盤入口設法營救；消息稱，傷者清醒，在場有同友陪伴及急救。

據了解，當時有5名工人進行剪鋼筋及清泥頭等工作。期間突然有一條工字鐵塌下，擊中涉事工人，他手和背部擦傷，盆骨骨折。由於到連接地面與地道只靠一條「貓梯」，入口太窄，加上受傷工人未能自行攀回地面，消防「災難應變救援」及「高空拯救專隊」隊員到場，架起「三腳架」作為穩固點，以便用繩索固定傷者。至凌晨2時15分左右，消防員成功將傷者救回地面，由救護員送伊利沙伯醫院救治。



消防「災難應變救援」隊員到場救人。（李家傑攝）

路政署網站顯示，中九龍幹線全長4.7公里，採用雙程三線分隔車道，包括長約3.9公里隧道，連接西九龍的油麻地交匯處、東九龍的啟德發展區及九龍灣道路網，成為橫跨中九龍的幹道，工程項目2017年從財務委員會獲得撥款批准，費用預算約420億元，預計幹線將於2025年通車。

翻查資料顯示，中九龍幹線地盤並非第一次發生工業意外。今年5月16日，土瓜灣新碼頭街一個隸屬於中九龍幹線工程的地盤發生奪命工業意外。一名49歲尼泊爾男工，在地盤隧道範圍內移走一輛升降台車時，後方的叉車懷疑溜前，將男工撞倒，其胸口受重創陷入昏迷，最終搶救後不治。