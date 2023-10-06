機艙老鼠偷信用卡到中港城買酒　警追緝揭店主等7人涉洗黑錢盜竊

警方調查8宗機艙盜竊案時，發現賊人用偷來的信用卡，到尖沙咀中港城一間指定酒舖買酒拆賬分利；調查同時揭發，酒舖負責人兼任保險經紀，疑利用含糊不清的交易記錄，替內地人繳交保費，涉及洗黑錢活動。警方前日（4日）採取拘捕行動，拘捕7人，包括酒舖負責人，涉及款項62萬元。



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油尖警區刑事調查隊高級督察陳浩婷表示，油尖警區今年8月至9月期間，接獲8宗旅客報稱其信用卡在機場被盜的個案，而他們遺失的信用卡均在中港城同一間酒舖被盜用，涉款逾62萬元。而其實「機艙老鼠」並無購買任何貨品，只是作出虛假交易紀錄，從中拆賬，獲得數千元報酬。

警方於本周三（4日）展開名為「罕雷」（Big Thunder）的拘捕行動，拘捕7人，分別為5名中國籍男子及2名中國籍女子（28至51歲），當中包括酒舖老闆，他同時是本地的保險經紀，警方不排除他以酒舖作為煙幕，幫助內地客人轉交保費。

陳浩婷詳述案情稱，賊人以乘客身份搭乘航班，趁受害人不留神，在機艙偷取他們的財物，包括信用卡及扣帳卡，得手後便直接到尖沙咀中港城交予另一犯罪團伙，並用這些被盜的信用卡在一間酒舖進行交易，每宗交易金額由1.2萬至5.8萬不等，總共涉款625,932元。

警方在行動中檢獲歹徒的公司電話、銀行發出的支付機（POS機）、大量交易單據、信用卡、銀行文件、現金以及約300支洋酒。7名被捕人分別報稱商人、銷售員、酒鋪持有人及無業，各人分別涉嫌盜竊、以欺騙手段取得財產、處理贓物及洗黑錢，他們飾演的角色包括「機艙老鼠」、接收信用卡的中間人、酒舖持有人和職員。

據了解，「機艙老鼠」兩人為一組，在不同航班落手，主要是東南亞航線，並以早機、中午抵港的航班為主，落機後即乘的士衝往酒舖，交易後甚至遦卡主也未為意失竊。其中一宗失竊案，賊人由馬來西亞來港，在航班上盜竊，入境後，擬隔日飛泰國。而最大宗損失，卡主被盜用款項20多萬。

葉欣樺女督察補充稱，歹徒在酒舖買酒後，其實並沒取走任何貨品離開；而警方發現公司收銀機的庫存紀錄與實際店舖的庫存量有很大出入。每支酒無獨特條碼，庫存數量更可隨便加減，換言之酒舖持有人輸入多少支酒，收銀機就可以連接POS機去燙相應的銀碼，作出虛假交易紀錄。

舉例，警方發現被盜信用卡受害人的交易單據，是購買某年份的麥卡倫威士忌，收銀機的庫存顯示超過100支，但舖面卻並無存貨，庫存只是用作製造買酒的假象、單據亦只為方便對照銀行戶口賬目，給防稅局或其他執法部門調查時，證明有經營生意。

另外，警方亦在其中一部POS機發現，歹徒每次燙卡有大量不成功交易，歹徒會把每次交易的銀碼下調，並分開多次燙卡，從而逃過銀行向卡主發出驗證碼的要求，務求在盜取的信用卡裏拿走最多的金錢。

調查揭酒舖負責人是保險經紀 幫內地人轉交保費 涉洗黑錢活動



警方對該酒舖老闆作出背景調查，從他的銀行交易記錄中，發現有大量的金錢流動，當中一年半內涉及的金額超過6,000萬港元，主要自於內地，也有柬埔寨和馬來西亞等地。警方分析以酒舖的生意規模、來貨及銷售紀錄，不完全符合以上交易的金額及對象，於是追行深入調查，得知他是一名本地保險經紀，其銀行交易紀錄中顯示了一些個人內地户口資金流入，不排除他幫助內地客人轉交保費。

事源自2016年起，銀聯卡對內地人購買投資性保險有所限制，不少保險經紀利用自己的銀行户口轉錢或地下錢莊幫客人交保費；但這些操作相當高風險，甚至會觸犯「洗黑錢罪」。警方相信被捕人以酒舖作為煙幕，收受金錢作為轉帳用途或者兌換金錢，透過真真假假的銷售交易紀錄去掩飾幕後交易，增加警方調查的難度。警方仍然對大量資金流向作分析，不排除日後會發現更多受害人或犯罪得益。

今年頭9個月共13宗機艙盜竊案



機場警區情報及支援組主管何鴻昇督察表示，隨著今年年頭疫情緩和，香港逐漸放寬入境旅客的防疫要求，訪港人數隨之急增。 自2023年1月至9月，機場警區共接獲74宗有關旅客在機艙涉及財物的案件。其中13宗證實為機艙盜竊案件，損失的財物主要是現金或信用卡，金額共約值48萬港元。案件中一共拘捕3人，其中一名被捕人被法庭定罪後，判處8個月監禁，而其他案件的司法程序仍在進行中。

何呼籲旅客，當乘搭飛機時，切勿將貴重物品放在機頂行李櫃內，若要離開座位，記得攜帶現金和貴重物品，或交由親友保管。旅客在乘搭飛機或落機前，亦應時刻檢查自己的貴重物品。 另外，旅客如在航班飛行途中，發現其他乘客形跡可疑，應立即通知機組人員。

警方提醒，市民切勿使用無牌金錢兌換商或者用自己銀行户口去做轉帳蒙受咁高既風險，市民有機會處理一些來歷不明的金錢，繼而干犯洗黑錢罪，一經定罪，最高可判14年監禁。