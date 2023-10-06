男拔DSE考生曾憲哲失蹤　舊生梅子林貼尋人通告：希望佢盡快回家

拔萃男書院應屆DSE考生曾憲哲（17歲）周三（4日）中午離開學校後便告失蹤，至今已經兩日，家人擔心不已，連日在社交媒體發文尋人，表示如發現愛兒：「告訴他爸爸媽媽很愛他很掛念他。」曾憲哲最後出現在石門，加上他是學校龍舟隊成員，不時在城門河一帶練習，有舊生、家長及民間團體今日繼續在石門及沙田一帶找尋。有認識曾憲哲的舊生及教會教友，今早（6日）到沙田梅子林一帶張貼及派發尋人告示，希望行山人士及街坊留意。



+ 1

認識曾憲哲的舊生Ambrose及教會教友今日到石門一帶熱門行山徑，包括梅子林及亞公角等，張貼及派發尋人告示予行山人士及街坊。颱風「小犬」將至，Ambrose表示「希望在打風前，有幾多就派幾多資料出去」，盡快找到曾憲哲。教友表示：「爸爸媽媽好愛好錫佢，希望佢知道就盡快返屋企。」

舊生Ambrose（右）指，有舊生昨日得悉曾憲哲失蹤後，自發組織到石門公園及城門河一帶搜索。（黃學潤攝）

郊野義務搜索隊及香港守望者服務團等民間團體，聯同舊生今日繼續自發尋人，他們分別石門山一帶、沙田城門河、馬鞍山、西貢、旺角等地方搜索，希望可以在颱風抵港前盡快找回曾憲哲。

由於曾憲哲最後出現在石門，警方今午亦到石門附近一帶搜尋及派傳單，希望盡快尋獲曾憲哲。

+ 4

曾憲哲家屬在社交媒體發文尋人，指曾憲哲周三（4日）12時許離開學校後，在旺角站乘搭屯馬線前往石門，其八達通紀錄顯示下午1時27分在石門出閘，之後便音訊全無。家屬指曾憲哲身上沒有手提電話，身穿短袖白恤衫、黑長褲校服，或戴黑色口罩，呼籲大眾發現神情呆滯的校服少年，立即聯絡曾太5191-3815。

17歲學生曾憲哲身高約1.63米，體重約50公斤，瘦身材，方面型，黃皮膚及蓄短黑髮。（警方提供）

警方則呼籲任何人如有曾憲哲的消息或曾見過他，可致電2860-1040或9886-0034，或電郵至rmpu-hki@police.gov.hk與港島總區失蹤人口調查組，或與任何一間警署聯絡。