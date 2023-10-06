找換店涉兩年半洗黑錢$6億　銀行起疑舉報　海關拘4人包括三姊弟

海關去年接獲情報，指一間本地找換店處理大額可疑匯款交易，經調查後揭發該找換店的合規主任，涉嫌透過開設空殼公司及多個銀行戶口，在兩年半內清洗6億元黑錢。海關本月4至6日採取拘捕行動，拘捕涉案找換店擁有人、合規主任和職員，以及另一相關公司的董事，其中3人為三姊弟，餘下一人為被捕幼弟的朋友。海關相信行動已瓦解一個洗黑錢集團，正繼續調查案件，不排除有更多人被捕。



海關揭發一名找換店合規主任涉嫌透過開設空殼公司及相關銀行戶口，清洗6億元黑錢，拘捕該找換店擁有人、合規主任和職員，以及一名關聯公司的董事。（翁鈺輝攝）

海關財富調查科財富調查第一組督察區穎璋表示，海關去年接獲情報，指一間本地找換店處理大額可疑匯款交易，海關財富調查科跟進調查後，發現找換店合規主任在2021年1月成立一間空殼公司，在4間銀行開設共12個戶口，自當時起至今年7月，透過開設一間關聯的空殼公司及銀行戶口，處理及接收來歷不明款項，清洗黑錢達6億元。

該合規主任只向稅局申報自己在找換店工作，而他為空殼公司開設銀行戶口時，報稱公司從事電腦貿易及科技諮詢服務，惟該空殼公司以秘書公司作為註冊地址，自成立起可考業務地址，過去數年亦無報稅紀錄，但相關銀行戶口在兩年半內卻有逾1,800宗可疑交易，涉款6億元，交易對手涉及很多業務不相關的公司，例如食品批發及鞋類貿易公司等，當中包括本地空殼公司及境外公司。涉案戶口交易模式亦極不尋常，接收到來歷不明的資金通常在到帳後同日或幾日後轉手，最高單日交易19次，單日入帳最高金額1,900萬元。

海關相信被捕人透過網上理財進行相關交易，懷疑有人利用找換店合規主任崗位，另設空殼公司戶口，規避盡職審查等海關對金錢服務經營的監管；亦相信找換店擁有人及職員對洗錢活動有認知。經多月調查後，海關海關財富調查科聯同金錢服務監理科，在本月4日至6月採取代號「火花」的聯合行動，突擊搜查4個住宅單位及兩間商業地舖，包括涉案本地找換店，以涉嫌串謀洗黑錢拘兩男兩女本地人（34至39歲），包括找換店擁有人、合規主任及職員，以及一間關聯公司的董事。據了解，其中3名被捕人為姊弟，當中39歲關聯公司董事為長姊，37歲找換店擁有人為二姊，34歲找換店職員為幼弟，而被捕35歲男找換店合規主任則為幼弟的友人。

海關財富調查科財富調查第一組督察區穎璋。（翁鈺輝攝）

據悉銀行一向有既定反洗黑錢機制，會就有「紅旗」（red flag）特性的資金進行反洗黑錢監察，今次案件正是因銀行舉報而揭發，而相關戶口已因交易量太大而遭關閉。海關在行動中檢獲多部手機、電腦、銀行及匯款文件，會循被捕人背景、資金來源進一步調查，不排除有更多人被捕。

根據《有組織及嚴重罪行條例》，任何人如知道或有合理理由相信任何財產代表任何人從可公訴罪行的得益，而仍然處理相關財產，即屬犯罪，一經定罪最高可判罰款500萬元及監禁14年，相關犯罪得益可被沒收。任何人如借出戶口予他人或用自己戶口協助他人處理不明來歷款項，亦可能同樣觸犯洗黑錢罪。海關呼籲市民切勿以身試法。