警打擊黑的及白牌車　兩周拘10人發近1.7萬告票傳票　拖走36車

警方早前因應中秋節及國慶黃金周長假期，在9月22日至10月6日期間，展開代號「駒始」及「破繭」的行動，以打擊公共服務車輛特別是的士之違規行為，以及白牌車非法載客取酬和阻礙旅遊巴上落客的違泊行為。行動中，警方共拘捕10人，並發出近1.7萬張定額罰款告票或傳票，以及拖走36部車。



警方拖走涉嫌在旅遊巴上客區違例停泊的車輛。（警方提供）

行動中警方針對的士違規行為拘捕3名男子（43至69歲），並發出40張傳票，涉及濫收車資、拒載及未有正確展示的士司機證等。至於就白牌車及其相關罪行方面，警方則拘捕6男1女（31至44歲），涉嫌非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途、駕駛時沒有第三者風險保險及招攬他人乘坐以出租方式載客的車輛。

警方同時就公共服務車輛違規事項，共發出425張違例行車定額罰款告票，並將20輛涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》的車輛，拖往扣留中心作進一步檢驗。另對於導致交通阻塞的違泊車輛，特別是阻礙旅遊巴上落客的違泊行為，警方嚴厲執法，共發出16,237張違例泊車定額罰款告票，並拖走16輛嚴重阻塞交通的車輛。

行動中警方亦向市民及訪港旅客，派發約2,000件紀念品及近3,000張宣傳單張，以提高市民及訪港旅客對相關罪行的認知及警覺性。警方希望透過一連串執法行動，嚴厲打擊的士業界中的害群之馬、非法白牌車的違法行為，及打擊導致嚴重交通阻塞的違泊行為。行動結束後，警方仍會對上述違法行為採取嚴厲的執法行動。如市民或訪港旅客懷疑的士濫收車資或拒載，應記錄司機資料、車牌號碼、時間地點等資訊，並通知警方跟進。