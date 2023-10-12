啟德郵輪碼頭塌閘｜受傷保安切完腳趾須再截腳掌　事主：咁就成世

啟德郵輪碼頭上月24日發生塌閘工業意外，何姓保安員腳部遭壓中重創，左腳一隻腳趾及右腳四隻腳趾須切除，明日（13日）更須切除左腳腳掌及右腳腳踝。今午（12日）事主及其家屬在工業傷亡權益會陪同下受訪，何先生憶述涉事鐵閘被車撞毀一個多月無人修理，控制室新主管卻吩咐他協助扶正，不到兩分鐘約3、4千斤的鐵閘便塌下。他慶幸「好彩人走得快，唔係人都死埋，渣都無得剩啦！」惜意外已令他變成殘疾，妻兒徬徨，作為經濟之柱的他亦前路茫茫，「而家咁就成世啦！」



今午（12日）何姓事主及其家屬在工業傷亡權益會陪同下受訪。（梁偉權攝）

何先生至今雙腳仍緊包繃帶紗布，留醫伊利沙伯醫院，今日他坐在輪椅接受訪問，可見其左腳露出的腳趾已明顯發黑，由於腳部肌肉及右腳腳跟已經壞死，明天須截除左腳一半腳掌及右腳腳踝以下整個部份，他眼泛淚光表示：「而家咁就成世啦！」

何先生他憶述，涉事鐵閘曾被車撞毀，當日已壞了一個多月，疑因風雨令鐵閘傾斜，不熟悉流程的控制室新主管，要求何生等保安員協助維修，「邊啲工作係邊個做都未知。」何先生一度拒絕，「呢啲唔屬於我工作，呢啲係機電做，唔屬於我地保安做。」又指如何維傷閘門就要用上機械，「呢啲要用機械先整到喎。」但控制室仍堅持叫他們「搬返上去直少少，處理下啦、處理下啦。」誰料不到兩分鐘，鐵閘就直接倒下來，他慨嘆：「好彩人走得快，唔係人都死埋，渣都無得剩啦，道閘成3、4千斤重‥‥‥壓到隻腳咁囉。」

何先生認為，公司應要圍封涉事鐵閘，「唔能夠叫人去扶下個閘呀嘛！」又稱當時已雖即時逃走，但為時已晚，左、右腳均被壓住，「成個位置都紫哂，下面層皮都甩哂出嚟，腳趾就全部粉碎啦！」 其後保安公司、郵輪碼頭均有派代表探望，代表指「放心啦，有咩事我哋（公司）會處理好。」但被問及賠償方面，何生則指公司暫時未有其他支援，「乜嘢都冇。」

何生雙腳包上層層紗布，左腳露出的腳趾已明顯發黑。（梁偉權攝）

何先生的妻子及兒子均在內地居住，兒子剛畢業，作為家中經濟之柱，何先生表示現時根本無法負擔家庭開支，嘆謂：「就算佢賠償畀你都要等兩、三年，咁呢兩三年點呢?」而老婆身體多病痛，兒子剛剛又完成學業，他稱「都無計啦，見步行步啦！」就手術、醫療費用方面，何生就稱不太擔心，他認為公立醫院收費不會太貴。

何先的胞妹則指，哥哥情緒起伏比較大，「有時佢半夜都發惡夢，話全部人死哂。」而醫院就只好在有需要時，開藥控制其情緒。她稱，當日兄長送院後，右腳4隻腳趾及左腳大姆指，已馬上被切除，現時還要切除更多壞死部份，「哥哥已經拖咗一個禮拜，希望能夠好返，最尾都等唔到！」何女士認為，郵輪碼頭和保安公司均須負責，又表示「今次受訪希望社會大眾關注工傷事件，盼日後唔好再次發生。」