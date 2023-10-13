珍惜生命｜中文大學19歲一年級內地男學生墮橋　送院不治

中文大學發生墮橋案。昨日（12日）晚上10時許，一名男子被發現倒卧在崇基路一帶天橋底草叢，昏迷由救護車送院搶救，最終不治，警方到場調查，懷疑事主從何善衡工程學大樓和蒙民偉工程學大樓之間行人天橋墮下，大約3至4樓高，現場有男女協助警員調查。香港中文大學回覆《香港01》查詢指，昨晚（12日）一名中大一年級男學生在校園內不幸離世，現正配合警方及有關當局協助調查該名學生的死因。消息指，該名男學生為內地學生。



香港中文大學回覆表示，昨晚（12日）一名中大一年級男學生在校園內不幸離世。中大對該同學的離世感到十分悲痛，將為教職員、學生及死者家屬提供支援。另外，中大向該同學的親友和大學社群致以深切慰問，現正配合警方及有關當局協助調查該名學生的死因。如需要支援，學生可致電中大24小時情緒支持熱線5400 2055；教職員工可致電中大 24 小時員工援助計劃2721 3939。

警方懷疑事主從何善衡工程學大樓和蒙民偉工程學大樓之間行人天橋墮下。

警方表示，昨日（12日）10時45分接獲保安報案，指發現一名男子倒臥在馬鞍山崇基路的天橋底，懷疑對方從高處墮下，救護員接報到場，事主昏迷被送往威爾斯親王醫院治理，其後被證實死亡，警員經初步調查，相信19歲姓王男子從上址天橋墮下，在現場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。

求助網站和熱線：

【即學2分鐘靜觀呼吸放鬆法】踢走沮喪、憤怒、焦慮

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288