英皇大廈火警｜22歲男子留醫逾兩星期後不治　累計3死1傷

北角英皇大廈一個「一劏四」劏房單位於上月27日失火，當時共4名男女受傷，除首先發現火警、居B室的姓黃男子（35歲）是清醒送院外，其餘3人送院時均已陷昏迷，當中居於C室的29歲姓陳女子，及居於D室持香港身份證的32歲菲律賓裔女子，分別留醫一天和3天後不治。至於居於A室的22歲姓林男子留醫期間一直危殆，延至今日（13日）凌晨零時59分亦宣告不治。火警累計造成三死一傷。



北角英皇大廈一個劏房單位起火，屋內多處熏黑，單位大門被警員拉上膠帶封鎖。（梁偉權攝）

現場是英皇道153號英皇大廈8樓一個劏房單位，據悉單位劏為4房，其中起火房間內有床舖等簡單傢俱。事發時B室黃姓男住戶被濃煙嗆醒，發現濃煙和火光，逃生無門，只好返回自己房間爬出窗報警求救。消防及救護員到場，先後救出報案人和另外3名男女。消息指，居A室的林男懷疑在發現起火後，從自己居住的房間逃到菲裔女子D室房間，不料兩人其後雙雙暈倒房內。事發後4名男女受傷留院，居於C室的29歲姓陳女子及居於D室持香港身份證的32歲菲律賓裔女子，分別於上月28日及30日不治。

警方一度懷疑案件涉及縱火，交東區警區重案組跟進。機電署人員到場了解情況，協助調查火警起因。警方其後表示，經初步調查後相信現場懷疑有雜物起火，現階段並無證據顯示案件涉及刑事成分，會與相關部門將繼續調查火警成因。

起火單位（由下數上，左二）外牆並沒熏黑。（黃偉民攝）

傷者送院時昏迷



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