德望學校現易服漢　學生獲准穿體育服返學　避免校內更衣

牛池灣德望學校（中學部）前日（16日）懷疑出現易服漢企圖偷拍事件，一名男子穿上德望的校服裙匿藏在女廁圖謀不軌，被女同學撞破後逃脫。《香港01》昨日（17日）曾向學校查詢，但未獲回應，記者今早到學校了解，只見有老師在學校門口接應同學，但對事件三緘其口。有同學應學校安排，穿體育服返學以避免在校內更衣。



早上7時半左右，學生魚貫上學，學校門口有兩名老師接應。記者向她們查問，是否因應易服漢出現而有此安排？惟老師迴避作答，只推說由校方正式回覆。而學生對事件亦很避忌，不願多談，表示學校昨日已發通告交代事件。

根據校方發予學生的電郵，指示由今日（18日）起至11月30日，有體育課的日子，學生可以直接穿體育服及運動鞋回校，相信是希望減少學生在校內更衣，確保她們的安全。

有學生穿體育服返學。（黃偉民攝）

德望學校校方向學生發電郵，通知她們暫時可在有體育課的日子，直接穿體育服及運動鞋回校。（家長提供）

根據校方發予家長的電郵所述，兩名中六女生前日在學校第一節小息前往洗手間時，發現廁所內有人「行為古怪」，怪人更穿上學校高年級學生的校服，假扮為學生。兩名女生上前質問對方，惟對方逃去，女生隨即通知校方。校方立即檢查所有走廊及洗手間，同時報警並翻查學校閉路電視，相信涉事怪人遇到該兩名女生後，已立即離開學校。警方則在接報後趕到學校搜查，並在昨日放學後到學校再次搜查。

《香港01》獲得懷疑是涉事易服變態漢的照片，可見他髮線後移，戴上眼鏡及口罩，穿上德望中學部高年級女生的校裙，外加學校的綠色長袖冷衫，在校園內現身。

德望學校向家長發電郵，通知校內發生外人闖入事件。（家長提供）

《香港01》獲得涉事易服變態漢的照片，可見他髮線後移，戴上眼鏡及口罩，穿上德望中學部高年級女生的校裙，外加學校的綠色長袖冷衫。（家長提供）

警方表示，黃大仙警區前日接獲區內一所中學報案，指該校於前日早上約9時30分有一名身穿校服的人，懷疑匿藏在一女廁廁格內，該人其後逃去。警員接報到場，經初步調查後，案件列「窺淫」，交由黃大仙警區重案組第一隊跟進，暫未有人被捕。人員積極動用其他刑偵資源全力追緝涉案者，包括搜尋及檢視校內及案發地點附近的閉路電視紀錄。案發後警方亦已向校方提供適當的保安指引。

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