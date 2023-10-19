前區議員朱江瑋另涉欺詐罪被捕　警再拘4男　包括楊彧、趙柱幫

前油尖旺區議員朱江瑋涉未註冊推銷強積金計劃案有最新進展。消息指，警方發現朱江瑋另涉一項「欺詐」罪，再度將他拘捕。另外，經調查後再拘捕多4名男子（31歲至38歲），分別涉嫌干犯「串謀欺詐」及「欺詐」罪，被捕人包括深水埗區議會前主席楊彧及前沙田博康邨區議員趙柱幫。



據知，警方昨日（18日）及今日（19）根據法庭手令，搜查被捕人的住所及辦公地點，檢獲相關文件及電子通訊工具。被捕人現正被扣查，不排除會有更多人被捕。而朱江瑋已獲准保釋候查，須於11月上旬向警方報到。



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消息指，警方早前接獲投訴，指有人在社交平台和舉辦其他活動期間，在未有強積金中介人牌照下推銷強積金計劃。警方經調查後，周二（17日）在沙田區拘捕46歲前油尖旺區議員朱江瑋，涉嫌違反香港法例第485章《強制性公積金計劃條例》第34L條「對進行受規管活動等的禁止」罪，進一步調查後發現朱江瑋另涉一項「欺詐」罪。朱江瑋現時已獲准保釋候查，須於11月上旬向警方報到。

深水埗刑事部繼續跟進事件，並於昨日及今日在長沙灣區再拘捕4名男子（兩名姓李、一名姓楊及一名姓趙），年齡介乎31至38歲，分別牽涉「串謀欺詐」及「欺詐」罪。警方亦根據法庭手令，搜查被捕人的住所及辦公地點，檢獲相關文件及電子通訊工具。被捕人現正扣查，警方調查仍在繼續，不排除會有更多人被捕。

楊彧於2015年首度當選深水埗區議員，2019年區選成功連任，當年民主派成功取得深水埗區議會主導權，民協取得11席，成為深水埗第一大黨。時任民協副主席的楊彧獲推舉為區議會主席。2021年區議員爆發辭職潮，楊彧辭去區議會主席及區議員的職務。

趙柱幫於2015年以新民主同盟身份首次參選區議會選舉，贏得沙田博康區議席，並於2019年以沙田區政身份成功連任，但最終於2021年區會辭職潮中，辭去職務。

楊彧和趙柱幫辭任區議員後仍專注地區工作，更組成「社區理財團隊」，二人曾接受傳媒訪問，指團隊主打強積金服務，並會在街頭開設街站，協助街坊處理相關財務問題。