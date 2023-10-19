私家車「螞蟻搬家」走私大閘蟹　海關檢$5萬無健康證明貨拘一男

海關與食環署食安中心採取聯合行動打擊走私大閘蟹。海關於昨（18日）截查一輛入境貨車，在車內檢獲一共6箱超過800隻，總價值接近5萬元的大閘蟹，並拘捕一名52歲中國籍男司機。由於大閘蟹無附相關健康證明，懷疑違反食物安全條例，故已交由食環署食安中心進行調查。



海關留意到，走私大閘蟹有上升趨勢，由本年1月截至昨日為止，已經破獲18宗案件，比去年上升一倍。而且，今年的大閘蟹案件主要在入境私家車中截獲，有別於去年在入境貨車中檢獲的情況，海關相信內地通關後，不法分子改為利用跨境私家車，以「螞蟻搬家」的形式將大閘蟹偷運入香港。



海關檢獲一共6箱超過800隻，總價值接近5萬元的走私大閘蟹。（陳浩然攝）

海關深圳灣貨物組高級督察王祐天向傳媒講述案情，指昨日在海關深圳灣貨物組海關人員根據風險管理及情報分析，截查一輛入境報關跨境電商的貨車，發現X光影像有可疑，在車內檢獲一共6箱超過800隻，於裝箱單報稱食品的大閘蟹，總價值接近5萬元，每隻約50多元；並拘捕一名52歲中國籍男司機。由於大閘蟹無附相關健康證明，懷疑違反食物安全條例，故交由食環署食安中心進行調查。

海關表示，為了加強堵截非法大閘蟹進口，香港海關聯同食安中心於本年9月1日，展開為期3個月聯合行動，在海陸空各口岸打擊走私大閘蟹。行動截至昨日為止，海關已轉介35宗案件予食安中心作跟進，其中17宗案件無附有相關的衛生證明書，涉及約1,400公斤、7,800隻大閘蟹。

海關相信不法分子改為利用跨境私家車，以「螞蟻搬家」的形式將大閘蟹偷運入香港。（陳浩然攝）

據海關觀察所得，今年的大閘蟹案件主要在入境私家車中截獲，有別於去年在入境貨車中檢獲的情況。海關又留意到檢獲的案件有上升趨勢，由本年1月截至昨（18日），海關已經破獲18宗案件，比去年上升100%。然而，每宗案件檢獲的大閘蟹數量則明顯減少，由去年檢獲的15,515公斤，下跌至今年的1,448公斤。海關相信，內地通關後，不法分子改為利用跨境私家車作為走私工具，以「螞蟻搬家」的形式將大閘蟹偷運入香港。

海關呼籲，走私屬嚴重罪行。根據進出口條例，任何人輸入或輸出未列倉單貨物，一經定罪，可被判監禁7年和罰款200萬元。同時海關向業界呼籲，根據食物安全條例，任何人如果無合理的辯解，在未有登記的情況下，經營一些食物進口或分銷業務即屬違法，最高可判監禁6個月及罰款5萬元。海關提醒，業界切勿進口或售賣來歷不明的大閘蟹；而消費者亦應光顧信譽良好、及領有食環署簽發、介貝類水產動物售賣許可證或相關書面證明准許的商戶。海關及食安中心會繼續保持緊密的情報交流及合作，並且採取聯合行動，打擊任何非法進口食物的活動。