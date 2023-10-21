男子西貢火石洲考潛水牌期間失蹤　消息指曾稱不適需提早返回水面

西貢火石洲今午（21日）發生潛水失蹤意外。下午3時38分，警方接報一名男子，在火石洲潛水期間懷疑失蹤。救援人員趕至，警方出動水上電單車出海搜救，消防亦派出蛙人入水搜索，政府飛行服務隊亦曾派出直升機協助，惟至晚上約10時，暫仍未能尋獲事主。據了解，年約28歲姓羅事主今日是到場參與潛水「考牌」，其間曾表示不適需提早返回水面。



火石洲有潛水人士懷疑失蹤。圖為火石洲的早白堊世流紋質岩柱群及海蝕拱。（漁護署圖片）

消息稱，連同男事主在內一行4至5人，今午約2時由一名教練帶領，在火石洲一帶約16米游海域潛水「考牌」，事發時上空多雲、視野不太清晰，潛水至數米深時，事主向教練示意不適欲返回水面，教練讓其上水，隨後各人返回水面時未能找到事主，於是報警。

西貢近年海上意外頻生，今年首7個月已有65宗海上意外，其中8宗有人死亡，警方水警東分區租用了兩部來自日本YAMAHA的水上電單車，以加強海上、特別是淺水區的救援能力。水上電單車試用計劃由今年8月15日開始，為期兩年，首輪檢討會在今年11月進行，第二階段試驗擬於明年3月至4月展開。

警方表示，今午3時38分接報，指一名年約30歲男子在火石洲對開西南面海面潛水期間失蹤。警方、消防處、飛行服務隊及海事處人員到場搜救，暫未有發現。經初步調查，案件列作在香港水域搜救。搜救行動仍在進行中。

水上電單車可達每小時50海里、船長3.58米、闊度1.27米，其靈活性及機動性高，預料15分鐘可到達現場。（夏家朗攝）