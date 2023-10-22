警拘51人涉$9900萬詐騙及洗黑錢案　籲市民提防WhatsApp騎劫騙案

警方於日前（10月15至21日）一連7日打擊詐騙及洗黑錢案件，拘留51人涉嫌干犯「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」罪，涉款9900萬，其中有人提供戶口或收取不明報酬墮法網，有個別案件中受害人損失更高達1100萬。所有被捕人已獲准保釋候查，須於11月中至下旬向警方報到。警方呼籲市民提防WhatsApp騙案，切勿輕易交出驗證碼，留意可疑連結裝置。



警方灣仔警區刑事總督察(刑事)荀寶珍（左）及重案組第一隊主管高級督察陳敬樂（右）講述案情。（馬耀文文攝）

警方灣仔警區刑事總督察(刑事)荀寶珍指，警方日前展開行動「衝霄」(SKYROCKET)，並偵破39宗詐騙及洗黑錢案件。行動中，共拘捕32名本地男子、17名本地女子及2名外籍女子，年齡介乎19至67歲，涉嫌干犯「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」罪，當中包括包括投資騙案、網上情緣騙案、網上購物騙案、電話騙案及刷單賺佣的求職騙案等。大部份被捕人士為傀儡戶口持有人，以及負責收取騙款的犯罪集團成員，涉及金額約港幣9900萬元。個別案件中受害人損失最少200萬，最高1100萬。

警方灣仔警區重案組第一隊主管高級督察陳敬樂講述案情，本次行動拘捕2名本地21歲男子涉及一宗虛構綁架的電話騙案，案中受害人為一名85歲老婦。該名老婦於本年8月收到騙徒電話，對方假裝是其兒子，以被警方拘留為藉口，要求老婦到灣仔區一公園代繳保釋金。兩名男子待老婦到公園時現身取走她準備的1.5萬元保釋金。根據警方調查，該2名被捕男子曾於網上收取酬勞，答應陌生人從老婦身上收錢，警方提醒「串謀詐騙」是嚴重罪行，市民切勿收取不明資產，以免觸犯法例。

另外，警方於行動中拘捕3名19歲的人士，他們的角色為傀儡戶口持有人，並以自己的傀儡戶口直接收取超過10萬元黑錢，警方提醒家長應多關注子女，留意子女是否有不明資產，免誤墮法網。

警方特別提到，近日越來越多受害人墮入一種新嘅騙案手法，俗稱即時通訊軟件WhatsApp騎劫騙案。騙徒會利用SMS發出釣魚短訊，若市民不慎點進連結可能會被騎劫，騙徒會假冒你的身份向朋友索取金錢，警方呼籲市民收到提及金錢的可疑信息時先核實對方身份，切勿輕易交出驗證碼。灣仔警區於本年一至三季，總共錄得82宗同類型案件，受害人總損失接近6000萬港元。