海關破歷來最大宗走私大閘蟹案　落馬洲截貨車檢4.8萬隻蟹拘司機

香港海關昨日（22日）在落馬洲管制站進行反走私行動，其間截查一輛入境貨車，在車上申報的貨物發現該批懷疑未列艙單的大閘蟹，終檢獲約48,000隻懷疑走私大閘蟹，重量高達10.8噸，估計市值約720萬元，涉案的57歲男司機現正被扣留調查。海關相信，每隻大閘蟹約重6至8兩，售價約150至200元不等。海關表示，本次行動所檢獲的大閘蟹，不論數量或重量都是海關有紀錄以來最大宗的走私案件。



海關昨日（22日）破獲有紀錄以來最大宗走私大閘蟹案，共檢獲4.8萬隻走私大閘蟹，約重10.8噸，市值約720萬。（馬耀文攝）

海關落馬洲（貨物及車輛處理組）高級督察吳偉安表示，海關人員近日破獲14宗私家車走私大閘蟹案件；根據風險評估後，相信走私分子會轉移利用貨車渠道走私，於是針對貨車進行一連串的反走私行動，並於昨日截查一輛報稱載有307件電子零件的入境貨車。經檢查後，關員在貨斗中檢獲該批懷疑走私大閘蟹，該批大閘蟹並無附有由出口地當局簽發的衞生證明書，不符合有關介貝類水產動物（大閘蟹）售賣許可證的條款規定。海關正追查涉案大閘蟹的來源地及來貨價，稍後亦會將該批大閘蟹送往檢驗，以確認當中是否含有對人體有害的物質。

海關落馬洲(貨物及車輛處理組)高級督察吳偉安交代案情。（任葆穎攝）

為加強截查大閘蟹，吳偉安稱海關與食物環境衞生署食物安全中心（食安中心）在今年9月1日開始，於海陸空口岸展開為期三個月的聯合行動，海關共轉介41宗案件予食安中心跟進，其中18宗案件當中的大閘蟹並沒有相關衞生證明書，涉及55,800隻大閘蟹，共重約12.2噸。海關重申走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。海關亦提醒業界切勿進口或售賣來歷不明的大閘蟹，市民亦應光顧信譽良好以及有食環署簽發許可證的商户。

根據《公眾衞生及市政條例》，所有在香港出售的食物，不論進口或本地生產，必須適宜供人食用。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁6個月。另外，根據《食物安全條例》，任何人如無合理辯解而未有登記下經營食物進口或分銷業務，即屬違法，最高可被判罰款5萬元及監禁6個月。

海關指，會繼續保持緊密的情報交流及合作，並採取聯合行動以打擊非法進口食物活動。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑走私活動。