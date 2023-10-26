尖沙咀街頭16歲新義安男狂毆少女　警料感情糾紛　疑涉第三者

尖沙咀白衣男街頭狂毆少女，遭途人拍片放上網，事件令全城嘩然，警方隨即展開調查並拘捕一名16歲少年，警方相信事件涉及感情糾紛。據悉，被捕男子有新義安背景，不排除有人近日另結新歡，被捕男子疑不滿有「第三者」，感不忿而犯案。



本港網上瘋傳1段影片，見到該對男女在馬路上爭執，其間男方掌摑女子臉部、連環出拳打頭、再起腳衝力踢頭，打到女子跪在地上。（影片截圖）

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油尖警區刑事調查第七隊主管陸智灝督察交代案情指，警方於本月24日下午留意到網上流傳一段影片，片中一名本地男子在尖沙咀一條公眾馬路上，對一名本地女子拳打腳踢。油尖警區刑事調查第七隊隨即展開調查，並尋得拍片者，經調查後，得悉案發時間為同日上午10時40分，地點為尖沙咀柯士甸路7-9號屋對開的馬路，涉案一男一女事後登上一輛的士離去。

警員透過情報主導調查，迅速鎖定疑犯身分，並於案發後翌日（25日）以「襲擊致造成身體傷害」罪拘捕一名16歲姓關本地男子，他報稱無業。男子有三合會背景，警方相信事件由感情糾紛引致。據悉，被捕男子有新義安背景，現正獲保釋候查，須於11月下旬向警方報到。案件會繼續由油尖警區刑事調查第七隊跟進。

警方提醒，「襲擊致造成身體傷害」罪，一經定罪，最高刑罰為3年監禁。警方對任何暴力及違法行為果斷執法，呼籲市民切勿以身試法。警方又呼籲，案中女受害人可聯絡警方協助調查。如市民對該案有任何情報提供，可致電3661 9242聯絡油尖警區刑事調查第七隊。