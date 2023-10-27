山景邨惡煞毆保安｜警再拘7男　累積共12人被捕

5名新義安惡煞，前日（25日）在屯門山景邨疑不滿被鎖車，「爆粗」辱罵保安員，響朵自稱黑社會「陀地」：「當我新義安流㗎」，繼而動粗。警方連日高調採取反黑行動，警務處處長更落區督師，過去兩日（26、27日）繼續拘捕行動，先後在落馬洲、屯門及青山再拉另外7人（33至61歲），他們分別涉嫌「以三合會社團成員身分行事」、「串謀傷人」及「襲擊致造成實際身體傷害」；案件至今一共拘捕12名本地男子。



較早前，新界北反三合會行動組聯同屯門警區反三合會行動組，於周三（25日）及周四（26日）在屯門區開展拘捕行動，至今拘捕5名本地男子，年齡介乎26至63歲，懷疑全部被捕人有黑社會背景。他們分別涉嫌「串謀傷人」、「以三合會社團成員身分行事」、「襲擊導致身體受到實際傷害」、「普通襲擊」及「協助罪犯」罪。警方在行動中檢獲涉及違泊車輛、及所有被捕人電話。據悉所有被捕人均有屯門新義安背景。

多人包圍保安員。（facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

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據悉，警隊高層對今次案件大為震怒及高度重視。昨日（26日）晚上，警務處處長蕭澤頤親自到場，到屯門青菱徑一帶的「波樓」、遊戲機中心、酒吧等進行查牌。他再次強調，所有保安從業員是警隊的緊密合作夥伴，他們執行職責時若有任何人對其作出違法、暴力行為，警隊絕不容許，會鍥而不捨對相關人士繩之以法。行動期間，警方於波樓帶走一名男子涉嫌未交罰款被通緝。

新界北總區昨日開始展開一連四日「犁庭掃穴」，以高調巡邏、查牌、拘捕等以情報主導行動，針對三合會份子及其收入來源。

26日晚上，警務處處長蕭澤頤親自到場，到屯門青菱徑一帶的「波樓」、遊戲機中心、酒吧等進行查牌



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警方表示，周三（25日）凌晨零時許，屯門鳴琴路1號山景邨景樂樓對開，3名保安員發現有4車違泊，遂進行鎖車，引起車主及司機一行5人的不滿，其中3人襲擊保安員，並曾大聲自稱三合會成員。3名保安員身體有多處擦傷及撞傷，清醒送往屯門醫院治理，現改無大礙。