西環婦徒手捉3白鴿圖折翼　警拘74歲退休婦涉殘酷對待動物

網上流傳一條影片，顯示昨日（26日）中午12時許，一名中年婦人在近西環的中西區海濱長廊，徒手捉起3隻白鴿，企圖折斷白鴿的翅膀，並將牠們放入掛在自己胸前的背囊。警方今早（27日）主動介入調查，於接報兩小時後拘捕一名74歲姓李本地女子，她報稱退休人士，涉嫌「殘酷對待動物」，現正被警方扣留調查。



一名年約中年、身穿紅衣黑褲、戴上「黑超」的婦人在近西環的中西區海濱長廊，走近白鴿堆中並徒手捉起3隻白鴿，企圖將牠們放入掛在胸前的背囊。（簡先生提供）

警方西區警區刑事部高級督察徐蔚瑩向傳媒交代案情，指警方留意到社交媒體上有短片流傳，昨（26日），在西區海濱長廊，一名女子用食物吸引大量野鴿，其後徒手捕數隻野鴿，並強行折曲野鴿翅膀，其後一名熱心市民上前制止，該名女子隨後放下手上的野鴿逃去。

警方其後主動介入調查，尋找及聯絡該名熱心市民。翻查大量閉路電視片段及情報分析後，迅速鎖定女疑犯身份，西區警區動物專隊及特遣隊於今早展開聯合行動，於接報兩小時後在西區干諾道西將該名女子拘捕。被捕女子為本地人（74歲），報稱退休人士，現正被警方扣留調查。

警方檢走涉案衣物。（陳浩然攝）

+ 2

警方重申，殘酷對待動物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可處罰款$20萬港元及監禁3年。警方一直重視動物權益，以及關注動物福利，並竭力打擊一切與動物有關的罪行。警方呼籲，如市民看見有人懷疑殘酷對待動物，請立即報警求助。

車cam拍得事發經過

