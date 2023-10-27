天水圍兩輕鐵坑尾村站相撞25人受傷　港鐵：涉事車長暫停職務助查

天水圍發生輕鐵相撞意外。今晚（27日）6時54分，警方接報兩輛輕鐵在天水圍輕鐵坑尾村站附近相撞，25人受傷，其中3人傷勢較重。據悉事件涉及761P線及751線輕鐵，現場消息指，兩車在近屏廈路與聚星路交界天橋底紅綠燈位置相撞。大批救援人員趕到現場展開拯救，其中5男15女傷者分別送往屯門醫院、天水圍醫院及博愛醫院治理。港鐵表示會調查事件，相關車長被暫時暫停職務，以協助調查。

運輸及物流局發言人表示，對於最近輕鐵接連發生相撞意外表示極度關注。局方十分重視行車安全，敦促港鐵公司即時展開調查，跟進有關事件，以避免同類事件再次發生。機電工程署亦已要求港鐵盡快完成事件報告，以作進一步調查。



天水圍輕鐵坑尾村站兩列輕鐵列車相撞，多人受傷。涉事列車事後駛入洪天路緊急月台，警員及港鐵職員上車調查。（梁偉權攝）

港鐵回覆《香港01》查詢表示，今晚6時48分左右，一列往元朗方向的761P線輕鐵，行駛至坑尾村站路口附近候燈處，被一列往友愛方向的751線輕鐵從後輕微碰撞。車長即時停車並通知車務控制中心報警及召喚救護車。經評估安全後，兩列輕鐵駛至坑尾村站，由救護人員協助受傷乘客。港鐵職員同時安排車上無受傷乘客轉乘其他輕鐵繼續行程。在確認所有乘客離開車廂後，兩列輕鐵駛往洪天路緊急月台停泊，以作調查。

港鐵續稱，處理事件期間，往友愛方向的751線輕鐵及往元朗方向的761P線輕鐵曾短暫停駛，相關服務約於6時58分回復正常，公司會就事件進行調查。相關車長被暫時暫停職務，以協助調查。

警方表示，周五（27日）傍晚6時54分接獲報案，指2架輕鐵列車往坑尾村站方向行駛時在天水圍輕鐵坑尾村站附近相撞，救護員接報到場，25人受傷，當中5男15女年齡介乎5至62歲，分別頭手腰腳受傷，清醒分別被送往博愛醫院、天水圍醫院及屯門醫院治理，餘下1男4女傷者年齡介乎9至46歲，同樣都是相關位置受傷，無須送院治理，案件列作列車相撞，35歲姓薛和43歲姓丘車長接受調查。

▼天水圍輕鐵相撞現場情況▼



天水圍輕鐵坑尾村站兩列輕鐵列車相撞，多人受傷，大批救援人員趕至現場拯救。（元朗友facebook圖片）