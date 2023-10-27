輕鐵3個月3次撞車　田北辰促港鐵盡快安裝感應器

天水圍發生輕鐵相撞意外。今晚（27日）6時54分，警方接報兩輛輕鐵在天水圍輕鐵坑尾村站相撞，24人受傷，其中3人傷勢較重。對於輕鐵1個月內連撞兩次，3個月就發生3次意外，實政圓桌立法會議員田北辰要求港鐵，盡快在所有輕鐵安裝感應器。



港鐵回覆《香港01》查詢表示，今晚6時48分左右，一列往元朗方向的761P線輕鐵，行駛至坑尾村站路口附近候燈處，被一列往友愛方向的751線輕鐵從後輕微碰撞。港鐵續稱，751路線輕鐵上有24名乘客表示不適，其中19人被送院治理，另外5人在現場治理後自行離開。

天水圍輕鐵坑尾村站兩列輕鐵列車相撞，多人受傷，大批救援人員趕至現場拯救。（元朗友facebook圖片）

7月22日，屯門碼頭總站有兩輛輕鐵相撞，10月4日，元朗站有兩輛輕鐵相撞出軌，而今日則是3個月內第3次。田北辰指，港鐵曾經表示會在所有輕鐵安裝感應器，感應到前方有障礙物就會自動停下，而左右兩邊則由司機緊察。他希望港鐵可交代何時可以在所有輕鐵安裝感應器，亦希望政府盡快成立鐵路拓展署，監察港鐵工作，避免再發生同類意外。

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可否自動駕駛？ 田說輕鐵會「畀人蝦」

至於上兩次撞車都涉及司機問題，自動駕駛是否解決方法？田北辰表禦軟件上可以做到，但自己駕駛輕鐵在十字路口會「畀人蝦」，因為如果和其他車爭路轉彎，輕鐵有感應器就「郁都郁唔到」，除非十字路口興建專屬高架路，與馬路完全分開避免爭路，就可以再考慮。