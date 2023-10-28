一周內五度現人蛇　蒲台島28非法入境者揮手求救遭警帶走

近日本港多處發現「人蛇」蹤影，今日（28日）早上9時15分，警方接報指，蒲台島石灘有人揮手求救。水警接報到場調查，相信求救者為非法入境者。消防及警方分別出動滅火輪及水警船，另外飛行服務隊派出直升機到場。最後政府飛行服務隊用直升機，分兩次將15人送接走，警員再將另外13人用船接往水警南分區基地，合共28人遭警方扣查，各人沒有受傷。據了解，涉事人蛇當中18人為孟加拉裔、3人為巴基斯坦裔、7人為印度裔。

今次是接連第二日，亦是10日內第五宗發現大批非法入境者，累計截獲「人蛇」共90人。



昨日（27日）清晨5時56分，有漁民在橫瀾島燈塔附近發現有人揮手求救，水警到場帶走28名孟加拉籍人士，全部未能出示有效身份證明文件，涉嫌非法入境被捕。

周五27日，警方於橫瀾島拘捕28名孟加拉籍非法入境者



周三（25日）上午8時許，警方接報西貢萬宜水庫東壩附近有的士接載多名南亞裔人士。警員到場截獲3輛的士，拘捕10名男子；另外在路障中亦拘捕5人。被捕人士包括5名孟加拉人、8名巴基斯坦人及兩名印度人。

周三（25日）警方在西貢萬宜水庫東壩拉共15名「人蛇」



周日（22日）傍晚6時許，有漁民途經果洲群島一帶，聽到薯莨洲傳出「HELP」的求救聲，於是報警。最後救援人員在島上救起9名巴基斯坦男子，他們缺水缺糧，並無受傷，由水警送到西貢對面海水警基地作進一步調查。而翌日（23日）上午6時許，水警在后海灣水域亦截獲一艘舢舨，拘捕上面10名非法入境的巴基斯坦男子，以及1名內地男子。