逾十惡煞持長傘木棍闖旺角麻雀館破壞　反黑組接手調查拘一男

旺角花園街一間曾經捲入收數風波的麻雀館被人刑事毀壞。今日（30日）上午11時46分警方接報，有十多名身穿黑衫、黑褲的戴帽男子，手持長傘、木棍闖入花園街102號一間麻雀館搗亂，打爛枱櫈之後離開。旺角警區反黑組接手調查，拘捕一名涉案男子。警員進入麻雀館繼續調查。



旺角花園街一間曾經捲入收數風波的麻雀館被人刑事毀壞。（香港01）

警方表示，事發時接獲上址店舖負責人報案，指約10名男子在內大肆破壞，4張麻雀枱損毀。人員拘捕一名涉案的外籍28歲男子，他涉嫌「刑事毀壞」，正被扣查；旺角警區反三合會行動組正追緝約10名年約20至40歲的男子歸案。事件中，兩名分別48歲及38歲男女職員手腳受傷，拒絕送院。

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翻查資料，該麻雀館早前捲入追數風波，今年7月30日，11名持雙程證湖南漢在旺角花園街102A至102C號聚集，欲到麻雀館「收數」，惟未事成已涉嫌非法集結被捕，其後他們均報稱只是到場「看別人打麻雀」。據了解，他們是為了向麻雀館一名前老闆追討6000萬港元的債務。現時該麻雀館的股東是上海仔門生、黑幫「和勝和」的前坐館「肥堅」。

事後「肥堅」因不滿湖南漢欲向前東主「收數」而闖進其麻雀館搗亂，9月派人到對方的麻雀館「覆桌」。

↓↓9月群煞闖入麻雀館內大肆搗亂↓↓

