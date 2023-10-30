片段曝光｜群煞闖旺角麻雀館推枱掟凳　職員困獸鬥遭亂飛麻雀擊中

旺角花園街一間曾經捲入收數風波的麻雀館，今早（30日）遭大批惡煞闖入大肆破壞，反黑組拘捕一名男子，逾10人在逃。事發一刻片段在網上流傳，可見10多名戴鴨舌帽及口罩的男子衝入舖內推枱翻椅，又隨手拿起雨傘狂掟，職員雞飛狗走躲避，但其中一名男職員「被困」逼埋牆邊，多次被橫飛的麻雀等物件擊中。惡煞大肆破壞約38秒後離去，臨走前其中一名男子更拍照「留證」。



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兩條片段可見麻雀館內、外情況，事發時麻雀館職員忙於整理電動麻雀枱上的麻雀，突然有10多名戴鴨舌帽、口罩、分別身穿白衫、黑衫及長褲的男子衝入舖內，隨即推枱翻椅，有人「起飛腳」踢倒枱凳，亦有人隨手拾起椅子及門邊雨傘狂掟，瞬間一片凌亂。

多名女職員嚇至花容失色走避，有職員則留在收銀處「避難」，但其中一名男職員走避不及「被困」，只好呆若木雞貼近牆身站着，但中途多次遭橫飛的麻雀等物件擊中。惡煞大肆破壞約38秒後離去，臨走前其中一名男子更拍照「留證」。

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事發於今早約11時46分，警方接獲上址麻雀館負責人報案，指約10名男子在舖內大肆破壞，4張麻雀枱損毀。人員拘捕一名持行街紙的28歲越南籍男子，他涉嫌「刑事毀壞」，正被扣查；旺角警區反三合會行動組正追緝約10名年約20至40歲的男子歸案。事件中，兩名分別48歲及38歲男女職員手腳受傷，拒絕送院。