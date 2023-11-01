粉嶺圍毆內情｜勝和男疑醉酒鬧事不忿被罵　斬人不成遭同門打求饒

粉嶺10月16日發生襲擊案，一名男子懷疑攜牛肉刀到聯興街一酒吧企圖斬人，但反被3名男子襲擊，事後4人各自離去，結果當中3人先後被捕。消息指，涉案4人均有黑幫和勝和背景，惟分別是上水、佐敦兩個派系的人馬，當中活躍在上水區的25歲勝和男，事發當日獨自在酒吧飲酒，懷疑醉酒鬧事，令酒吧內另外3名佐敦派系人馬感不滿，雙方發生爭執，事後有人擸刀折返「覆桌」，但卻反被對方3人拳打腳踢及用鐵棍施襲。



大漢施襲期間疑發現有人在旁圍觀，轉身向遠方大叫「佢攞刀呀，X你老母X！」（網上片段截圖）

警方當日（16日）接獲報案後，即日在上水拘捕兩名分別姓曾及姓蘇、年俱20歲男子，涉嫌「襲擊致造成實際身體傷害」，據悉，曾男報稱為運輸工人，與報稱無業的蘇男，以及一名在逃的男子，同屬佐敦勝和「肥馮」的人馬。

人員再於23日，在深水埗拘捕一名25歲姓劉男子，涉嫌「藏有攻擊性武器」，他是事發當日企圖持刀施襲反被圍毆的男子。他報稱無業，屬上水勝和「樂熹」的人馬。

事發當日凌晨，曾男、蘇男及在逃男子見一同前往粉嶺聯興街一酒吧喝酒，亦看見劉男在場獨自喝酒；當時酒吧即將打烊，但劉男喝醉後拒絕離開，更喝罵酒吧職員。曾男、蘇男及在逃男子見狀隨即發火，在酒吧與劉男爭執。劉離開酒吧一段時間後折返，並繼續與3人爭執，其間劉突然從身上抽出一把牛肉刀，懷疑企圖施襲，卻反被曾男、蘇男及在逃男子見搶走利刀，並對他拳打腳踢及用鐵棍施襲。事後曾男登車逃走，其餘各人則徒步自行離開。

施襲大漢其後拿出懷疑是刀的物體，多次拍打事主身體。（網上片段截圖）

警方表示，被捕3人須於11月中至下旬向警方報到，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

▼案發過程▼



事主跪地求饒，大漢拋下利刀繼續指罵他。（網上片段截圖）