江湖傳奇「賭船之父」葉壽夢中離世享年79歲　曾與成龍特朗普合照

人稱「賭船之父」的江湖傳奇人物葉壽，消息指10月27日於京士柏山住所內，在睡夢中離世，享壽79歲。據了解，葉壽在香港開創賭船生意，亦曾涉足澳門賭業，江湖地位超然，他亦喜愛交朋結友，早年更曾與武打明星成龍、前美國總統特朗普合照。他退隱後仍深受敬重，2019年數名契仔為他在紅磡擺75歲大壽，延開過百席，現場星光熠熠，各路猛人、名人明星雲集，足見其人脈廣闊，當時更有傳他有意出山再搞郵輪，惜近年身體欠安，終駕鶴西遊。



葉壽（右二）早年曾與年輕時的特朗普（左三）同場並留下合照。

據悉，79歲的葉壽全名葉松壽，育有兩子一女，並與女兒及工人同住於九龍區豪宅京士柏山道一單位。10月26日晚上，葉壽當時仍然妥善，上床入睡，惟至翌日上午7時許，負責照顧他的工人發現葉壽坐於床邊，身體僵硬，昏迷不醒，於是急忙報警。救護員到場證實他已當場不治，事件無可疑。據悉葉翁有患病紀錄，須定期治療及覆診。

消息指，葉壽深受各路人士敬重，人緣甚佳。2001年他曾與成龍合照，相中兩人笑容燦爛，身後長檯擺放大疊懷疑美鈔，成龍更在照片上留下親筆簽名及「Love u」，可見他們關係友好；另一張照片中，葉壽與妻子等人合照留影，當中包括年輕時的美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），演員龍方則搭着葉壽的膊頭。

2001年葉壽曾與成龍合照，相中兩人笑容燦爛，成龍更在照片上留下親筆簽名及「Love u」，可見他們關係友好。

葉壽亦收了不少契仔，即使他後來退隱江湖，低調生活，契仔們對他孝心不減。2019年，適逢葉75歲大壽，4名契仔出錢出力為他設壽宴，請來各方友好出席，不少江湖猛人、名人明星都是座上客，包括武打名星陳惠敏、影星張耀揚、尹揚明、藝人黃夏蕙（夏蕙姨）、歌手吳國敬、水房車神「盲亨」、十三太保陳慎芝等人均有出席，當時葉壽看起來仍相當精神硬朗。