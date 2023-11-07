人蛇潮｜半個月拘逾百非法入境者　多從水路來港　粵港澳聯手堵截

近日偷渡問題猖獗，過去短短半個月多達130名「人蛇」落網，今年首10個月已拘捕1,241名非法入境者，較去年同期增加近23%，更已超越去年總和，且近八成為非華裔。對於報道指港府尋求內地部門協助堵截非法入境者，警方承認8月起來自孟加拉、巴基斯坦及印度的非法入境者眾多。有見及此，中港聯手在粵港澳三地展開「清灣行動」反走私及反偷渡，透過情報交流，務求堵截「人蛇潮」源頭。

水警於昨日（6日）晚上時分，分乘多路抵達后海灣一帶展開搜查行動，包括用射燈及手電筒照射蠔排的暗處、及登上蠔排搜索，以尋找有否可疑人士匿藏。



飛行服務隊直升機將人蛇從孤島上吊起。

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消息稱，「人蛇潮」觸動中港神經，兩地互相要求打擊。警方表示，今年8月起在港被捕的非華裔非法入境者有上升趨勢，當中以孟加拉、巴基斯坦及印度裔人士經內地循水路偷渡來港的情況最為嚴重，強調會在邊境嚴厲佈防及執法，包括加強高姿態海陸巡邏、於策略性地點設置路障和巡查非法入境者聚集黑點。

警方又表明一直有與內地部門保持緊密聯絡和情報交流，並開展聯合執法行動，如在粵港澳三地開展「反走私反偷渡」的「清灣行動」、與內地執法單位舉行反偷渡工作會議等，冀聯合偵破偷渡案件及打擊有組織偷渡集團。香港水警與中國海警局及廣東省公安廳也已進一步強化聯合巡航行動，透過制定同步巡航機制，相互聯合在各自水域內作出高調巡查，擴大聯合巡航的覆蓋海域，又會加強集團式偷渡案件的情報交流，從多方面加強合作和聯繫，冀從源頭堵截非法入境者。

上月27日警方將28名非法入境者帶往香港仔水警基地。

過去約半個月內，警方共截獲約10批南亞裔非法入境者，被捕人數多達130人。單在上月22至31日期間，已有超過100名來自孟加拉、巴基斯坦和印度的非法入境者被捕。據悉，有偷渡者支付5萬元港幣的安排乘快艇來港後，被中途棄置孤島上，需由警方救出。

消息稱，近日非法入境者人數激增，疑與新冠疫情後內地放寬對東南亞國家的入境限制有關。部份人在內地前往廣東後再轉水路偷渡來港，被捕後會申請「酷刑聲請」政治庇護以爭取留港，鋌而走險「工作」改善生計。

水警不時在海上抓獲非法入境者。（資料圖片）

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根據警方提供的資料顯示，今年首10個月拘捕1,241名非法入境者，較去年同期的1,008人增加近23%，更已超越去年1,155人的總和；而相較內地非法入境者人數自2021年起逐年遞減至今年首10個月的273人，今年首10個月被捕非華裔非法入境者已達968人，佔整體達78%，比去年同期急升1.27倍，更較2021年的850人增加近13.9%。

警方強調，根據《入境條例》，「協助及教唆非法入境」、「非法接受僱傭工作」或「僱用非法勞工」均屬嚴重罪行，違者一經定罪，分別最高可被判罰款2萬5千元及監禁3年；被判罰款5萬元及監禁3年；或罰款50萬元及監禁10年。警方會繼續與相關部門合作，加強執法，採取突擊聯合行動。