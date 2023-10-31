人蛇潮︱一日內兩宗　大嶼山二澳行山客發現逾6名懷疑非法入境者

一日內疑有兩宗非華裔非法入境事件。今日（31日）早上10時12分，有行山人士在大嶼山二澳發現有6至7名非華裔男子，懷疑是非法入境者。警方正派員到場調查及搜索。截至約早上11時40分，警方在南涌村一帶截獲一名巴基斯坦裔男子，懷疑為非法入境者。今次是兩周內第七宗發現大批非法入境者，累計截獲「人蛇」共逾百人。



今日早上8時25分，警方接獲一名孟加拉男子報案指，與13名同鄉一同被困石鼓洲，缺水缺糧，需要警方協助。警方懷疑該批人士為非法入境者，警方出動水警船，以及飛行服務隊派出升機前往石鼓洲了解。



上周六（28日）早上9時15分，警方接報指蒲台島石灘有人揮手求救，水警到場發現島上共有28名未能出示有效身份證明文件，相信是非法入境者，當中18人為孟加拉裔、3人為巴基斯坦裔、7人為印度裔。最後他們分批由政府飛行服務隊用直升機，及水警船接走。

上周六（28日），警方在蒲台島石灘拘捕28名孟加拉裔、巴基斯坦裔及印度裔非法入境者



13名非法入境者被押往水警南分區基地；另外15人則被政府飛行服務隊用直升機接走。（陳浩然攝）

上周五（27日）清晨5時56分，有漁民在橫瀾島燈塔附近發現有人揮手求救，水警到場帶走28名孟加拉籍人士，全部未能出示有效身份證明文件，涉嫌非法入境被捕。

上周五27日，警方於橫瀾島拘捕28名孟加拉籍非法入境者



上周三（25日）上午8時許，警方接報西貢萬宜水庫東壩附近有的士接載多名南亞裔人士。警員到場截獲3輛的士，拘捕10名男子；另外在路障中亦拘捕5人。被捕人士包括5名孟加拉人、8名巴基斯坦人及兩名印度人。

上周三（25日）警方在西貢萬宜水庫東壩拉共15名「人蛇」



上周日（22日）傍晚6時許，有漁民途經果洲群島一帶，聽到薯莨洲傳出「HELP」的求救聲，於是報警。最後救援人員在島上救起9名巴基斯坦男子，他們缺水缺糧，並無受傷，由水警送到西貢對面海水警基地作進一步調查。而翌日（23日）上午6時許，水警在后海灣水域亦截獲一艘舢舨，拘捕上面10名非法入境的巴基斯坦男子，以及1名內地男子。