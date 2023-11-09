中葵涌村冧石意外｜拆工養年邁母病妻唐氏妹　最後工作日遇禍腦死

葵涌中葵涌村昨日（8日）發生致命工業意外，62歲男工張錦添清拆丁屋期間，因地盤塌地台冧石屎，下肢被石屎壓著陷入昏迷。消防接報到場將他救出，送往醫院搶救，惟延至今日（9日）早上6時12分惜告不治。

今午死者家屬接受《香港01》訪問，指事主來港兩三年，因要照顧患腎病的妻子、年邁的母親及患有唐氏綜合症的妹妹，一直做速遞送貨工作養家。近日轉做日薪1200元的拆工，但家人認為工作辛苦兼危險，遂叫事主辭工。原本昨日是最後一日工作（last day），詎料遭遇橫禍，慘被石屎壓傷，心臟前後停頓了約40分鐘，因缺氣導致大部分腦細胞壞死，醫生判斷腦幹死亡，事主延至今晨不治。



當時事主在一樓用風煤樽切割鋼筋，其間身處的地台疑失去支撐突然傾側，石屎塊隨即塌下壓著其下肢。（黃學潤攝）

死者張錦添以往在內地居住，曾任職電器技工，兩三年前始來港定居，與妻子住在上水華明邨。張與妻子育有兩女一子，三人早已成家立室，二女及孻仔在內地定居。死者兒子張福生表示，父親來港後一直做速遞及送貨等散工，工作尚算輕鬆，有時上班也會拍照傳予家人。然而，近日父親答應友人要求到中葵涌村協助拆屋，日薪1200元，但母親認為工作辛苦兼危險，遂叫他辭工，而父親欲好頭好尾，原打算昨日是最後工作天，豈料Last day卻遭遇橫禍。

張福生續指，昨日收到父親意外受傷的消息，已即時由廣州趕來香港，直到昨午5時才見到父親。他指父親身體並無外傷，但被石屎壓著期間，心臟先後停頓了將近40分鐘，缺氧令大部分腦細胞壞死，醫生判斷他已腦幹死亡，而父親昏迷至今晨終證實死亡。

死者張錦添記下工作的日子。（蔡正邦攝）

張福生指，事發後從未有收到父親的僱主來電，直到他打開父親的電話，始找到判頭的聯絡方法，昨晚已致電質問對方為何遲遲不交代詳情，對方解釋要處理許多事情，又稱錄口供等。張坦言：「無可能三四個鐘都無任何時間打一分鐘嘅電話。」今早11時，判頭與承建商人員終與家人會面，但承建商以一堆專業名詞及技術性用語解釋意外過程。張生直言「聽唔明」，並指席間判頭與承建商並無交代是否有勞保、恩裇金或賠償，批評對方無責任感，對家屬關懷度不足。

張福生坦言，父親雖年屆六旬，但要照顧年邁的嫲嫲、患有腎病的母親，以及患有唐氏綜合症的姑姐，每月生活費及醫藥費開支大約要1.5至2萬元，故一直在工作。他坦言，父親突然離世，一家頓感徬徨，期望僱主可作出賠償。