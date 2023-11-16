嶺大畢業禮日　17歲男生校內墮樓亡　校董會主席姚祖輝等到場了解

今日（16日）為嶺南大學畢業典禮，惟下午2時許，一名男子被發現倒臥於校內「南學生宿舍」後山位置，救援人員到場後證實他已明顯死亡。消息稱，死者年約17歲，是嶺大學生，初步不排除由高處墮斃，警方正調查事件。事後嶺南大學校董會主席姚祖輝、協理副校長（學術及對外關係）暨宿舍舍監劉智鵬、協理副校長（學生事務）李東輝等人相繼趕抵了解，警方則封鎖宿舍位置，只容許宿生進出。



嶺南大學校董會主席姚祖輝到場了解。（讀者提供）

嶺大發言人回覆查詢時證實，一名男學生今日被發現在宿舍範圍輕生，大學對於同學離世感到悲痛，學生事務處同事和輔導員正為因事件受困擾的學生提供情緒支援。校方重申非常關注大學社群的精神健康，呼籲學生如遇情緒困擾或感到不安，應立即向輔導員或師長求助；如遇緊急情況，學生可致電24小時支援熱線2616-8866求助。

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