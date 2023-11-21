診所男醫生着校裙潛佛教大雄中學被捕　座駕檢5校校服及假髮鞋襪

長沙灣佛教大雄中學昨日（20日）發生易服男闖入學校案，警方即晚以涉嫌「遊蕩」拘捕一名報稱醫護人員的36歲男子，除檢獲其在案發時穿著的女裝校服，以及假扮學生所用的假髮和鞋襪等配件外，亦檢獲另外4間中學的校服。據了解，被捕男子為一名私家診所醫生。他正被扣查，案件由深水埗警區重案組第三隊跟進，警方正調查其犯案動機。

教育局回覆《香港01》查詢表示，已向有關學校了解情況，並知悉學校在事件發生後已啟動危機處理小組，跟進及處理有關情況。由於警方正就有關事件進行調查，教育局不宜在此階段作任何評論。教育局已提醒學校加強校園保安，並會繼續與學校保持緊密聯絡，在有需要時提供支援及協助。



一名報稱醫護人員的36歲男子，涉於11月20日身穿校服，闖入長沙灣佛教大雄中學，他即晚被捕。（林振華攝）

深水埗警區重案組第三隊案件主管偵緝督察王婉欣表示，深水埗警區昨接獲長沙灣區一間中學報案，指昨日中午約12時半，有教師發現一名身穿該校女裝校服的男子於校內出現，男子被教師發現後，立即急步離開學校範圍並逃去無蹤。警方隨即翻查學校內及周邊的閉路電視紀錄，發現男子使用的汽車，並相信他在昨日案發前，趁學校午飯時間混入該校。

涉案的36歲私家診所男醫生，涉於11月20日身穿校裙闖入長沙灣佛教大雄中學，他即晚被捕，警方並檢獲5間學校的女裝校服，以及用作假扮學生的假髮等配件。（林振華攝）

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警方經調查及情報分析鎖定涉案男子的身份，昨晚在元朗區內一個停車場，以涉嫌「遊蕩」拘捕該名36歲本地男子，並在其私家車內，檢獲相信是他於案發時穿著的女裝校服，以及假扮學生所用的配件，包括假髮、眼鏡、口罩、一對襪和皮鞋，亦檢獲屬於另外4間中學的校服，當中兩間學校位於粉嶺區，其餘兩校分別位於旺角區和葵青區。

警方讉責非法闖入及破壞學校安寧的行為，強調非常重視這類會引起學生、家長及教師擔憂的案件，提醒市民切勿模仿，以免干犯刑事罪行。警方亦提醒學校定期檢視校內保安措施，並呼籲學生和教師若遇到類似情況，應在安全情況下立即報警，或聯絡當區警民關係主任求助。