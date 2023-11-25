旺角通菜街唐樓縱火｜3人送院治理　20人自行疏散　警拘33歲女

旺角通菜街一座唐樓昨日（24日）傍晚6時許梯間突然起火，有人一度爬棚逃命，最終三人送院，包括一名3歲女童，有住客事後接受《香港01》訪問時驚魂未定，指在梯間發現一名30多歲女子懷疑放火，「睇到佢撩起個火，我就話你做乜放火呀？」對方僅回應自己「燒啲嘢啫」便拔足逃去。警方經調查後，以涉嫌「縱火」罪名拘捕一名33歲吳姓女子。



旺角通菜街及奶路臣街交界一座唐樓梯間起火，現場樓梯堆滿雜物，部分位置被熏黑。（梁偉權攝）

現場是旺角通菜街48至50號一座唐樓，消息稱，昨日（24日）傍晚6時許，一名女住戶行經上址梯間時，發現地下有燃燒的火頭，吳女正在揚起火頭，令火勢加劇，於是她追上吳女，但對方逃去失去蹤影，女住戶其後報案，警方及消防接報到場將火救熄，事件中居於鄰座大廈其中一個單位內的3名女子吸入濃煙不適送院。

消防經調查後，認為起火原因有可疑，警方旺角特遣隊翻查閉路電視，同晚10時許在旺角西洋菜南街和山東街交界拘捕吳女帶回旺角警署，案件交由旺角警區刑事調查隊第六隊負責調查。

旺角通菜街及奶路臣街交界一座唐樓梯間起火，住客陳女士（粉紅衣）指目擊一名女子懷疑放火，另一女住客（紅衣者）則用手指出涉事女子逃走的方向。（梁偉權攝）

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住客陳女士稱，事發時發現一名可疑女子在梯間出沒，「女人嚟，睇到佢撩起個火，我就話你做乜放火呀？」對方回應「燒啲嘢啫」後便拔足而逃，「佢就即刻走，走上去一樓又走返落嚟！我追佢唔到！」她又指，有街坊一度以為她和人吵架，「我喝住佢㗎，我話有人放火有人放火！」但最終仍被對方逃去。

警方表示，昨日（24日）傍晚6時08分，接獲旺角通菜街48至50號附近住戶報案，指懷疑有人在上址走廊燃燒雜物，消防接報到場將火救熄，並在上址一個單位內救出一隻狗，經初步調查，相信起火原因有可疑。警員其後在旺角西洋菜南街與山東街交界拘捕吳女，她涉嫌縱火，現正被扣留調查，案件交由旺角警區刑事調查隊第六隊跟進。事件中，一名3歲內地女童、其27歲姓謝母親和52歲姓何祖母吸入濃煙不適，清醒被送往廣華醫院治理，大約20人自行疏散到安全位置。