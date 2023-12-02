葵涌貨車遇劫失$2800萬iPhone　2男遭禁錮到元朗　4賊錦田燒車

葵涌發生搶劫燒車案。昨日（1日）晚上11時許，兩名巴基斯坦裔男子在葵涌打磚坪街停泊一輛客貨車時，被兩名非華裔男子持刀上車打傷，甚至勒令繼續駕駛，兩名男同黨中途上車，搶去大批手提電話，總值2,800萬元，賊人在元朗丹桂村碎石路趕走他們下車，繼而連貨帶車駛離現場，兩名受害人均受輕傷，走到屏田唐人新村路118號向保安求助，事後被送往博愛醫院治理，近乎同一時間，錦田水尾路近尾逢路發生燒車案，一輛客貨車遭燒毀，消防認為起火原因有可疑，警方相信和搶劫案有關，正追查四名賊人下落。據了解，案中手提電話是iPhone，四個地點合共大約39公里。



傷者送院治理。（李家傑攝）

警方表示，昨晚（1日）11時許，接獲保安報案，指在元朗唐人新村路發現兩名非華裔男子受傷，警員接報到場，經初步調查，相信兩名非華裔持刀男賊在葵涌打磚坪街聲稱打劫，繼而登上輕型貨車，其後用手襲擊車内兩名受害人，當中22歲司機被要求繼續駕駛，兩名男同黨則在中途上車，劫去車内43箱共約值2,800萬元的手提電話後下車逃去。

其後，最初上車的兩名賊人在元朗丹桂村碎石路將兩人趕下車，駕駛輕型貨車逃去，22歲司機和30歲乘客自行前往元朗唐人新村路求助。

警方另外再接報指，八鄉水尾路近尾逢路懷疑有車輛起火，消防到場將火救熄，經調查後相信起火原因有可疑，警方經初步調查，相信被焚毀的車輛懷疑是劫案中的輕型貨車，兩宗案件分別列作非法禁錮、行劫及縱火，合併交由元朗警區刑事調查隊第二隊跟進，暫未有人被捕。

22歲司機肩腰部受傷，30歲乘客肩腹受傷，清醒被送往博愛醫院治理。