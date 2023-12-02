2800萬iPhone劫案｜物流職員機場提貨半路停車買飯　刀手禁錮搶貨

葵涌昨日（1日）深夜發生禁錮傷人及搶劫案，兩名巴基斯坦男子運送一批iPhone途中，遭兩名刀手脅持。兩人被強迫開車至不明地點後，遭掠去該批貨物及個人財物合共逾2,800萬元，最後客貨車被焚燒圖毀屍滅迹。據了解，兩名事主是一間物流公司的經理及運輸工人，由機場提貨後，送返公司途中，在葵涌打磚坪街被歹徒持刀要脅。警方相信歹徒最少4人，重案組現正展開追緝。



其中一名傷者送院治理。（李家傑攝）

兩名事主分別是22歲的物流公司經理及30歲的運輸工人，他們均持有本港身份證；事件中經理頸及臀部疼痛，運輸工人左肩瘀傷、左腹及右耳紅腫疼痛。損失的財物包括43箱貨品，內有逾3,800部iPhone（價值約$2,800萬）及兩人的銀包、現金及電話（約值7.1萬元）。

據了解，本周四（30日）黃昏時份，物流公司受託於一間電子設備公司，將43箱手提電話由機場運到位於觀塘的公司。當晚8時半，他們在機場提貨後即驅車往觀塘，駛至打磚坪街公廁外，運輸工人擬去買食物，經理遂停車等侯。至運輸工人折返時，突然有兩名持刀男子撲出，要脅返回車上，並喝令經理依其指示行車。

約1小時後貨車駛至一個不明貨廠，另外兩名男子加入，將所有手提電話搬落車並逃去。持刀男繼續要脅經理將車駛至元朗丹桂村，趕他們落車再毆打一番，最後遺下二人驅車離去。兩名事主稍後向一屋苑的保安員求助，於晩上11時18分報警。該貨車其後被發現棄於八鄉水尾路放火焚毀。