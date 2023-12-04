時代廣場保安發難險推跌Tesla熱褲女　商場致歉：保安遭即時解僱

銅鑼灣時代廣場昨日（3日）懷疑發生保安動粗事件，網上瘋傳一段車cam片段，可見一輛Tesla駛至停車場閘機前，身穿熱褲的女乘客下車疑要求保安開閘杆，保安突發難出手猛推，熱褲女登時褪開兩步險失平衡跌倒；男司機落車上前阻止時，保安更怒極掟帽並拉開上衣拉鏈，再推開男司機，其後有職員聞聲到場，保安便拂袖而去，職員其後開啟閘杆，被推兩男女登車離去。

時代廣場回覆《香港01》查詢時表示，對昨晚一名外判兼職保安員於商場地面停車場出口粗暴對待兩名顧客的事件，感到失望及憤怒。商場得悉事件後，保安公司已即時解僱該名保安員。商場亦已嚴肅責成保安公司，確保其人員須秉持良好服務態度，以禮待客。時代廣場並表示，再次向兩名顧客誠懇致歉。



涉事私家車停在時代廣場一部閘機前，女乘客下車走近閘機，男保安走向她。（網上片段截圖）

事發片段長約51秒，由涉事Tesla後方另一車輛的車cam拍得，時間為昨日傍晚近6時。片段甫開始，Tesla已停在時代廣場停車場的一閘機位置，該處理應須向左離開，禁止右駛，Tesla則疑欲右轉，但被閘杆阻擋未能前行。其後身穿熱褲、間條衫的女乘客下車走向閘機，隨即有一名戴鴨嘴帽、穿反光衣的男保安氣沖沖趨近，不停「掹帽」，又狀似口中唸唸有詞，並以右手手指指向她，隨即以雙手從右用力猛推熱褲女的右邊身，她當場褪開兩步，幾乎失平衡跌倒。

私家車男司機見女伴被推，隨即下車欲與保安理論，保安見狀即摘下頭上的帽掟到地上。（網上片段截圖）

Tesla男司機見狀立即下車，上前欲與保安理論，保安更怒極將其頭上的帽掟到地上，並拉開上衣拉鏈。雙方爭執期間，保安再出手推向男司機的胸口，男司機被推至後退半步。其後商場另一男職員趕抵了解，並開啟閘杆，男司機於是轉身上車，女乘客則繼續與職員對話，片段至此結束。