將軍澳樂頤居工傷｜房協：死者是外判註冊電工　正翻新安老院舍

今日（5日）下午4時許，將軍澳培成里2號樂頤居一單位發生致命工業意外，一名男子懷疑觸電不治。房協回覆傳媒查詢指，對慘劇深表關注和難過，並向死者家屬致以深切慰問。涉事地點是樂頤居內正進行翻新工程的安老院舍，死者為外判工程承建商「信誠營造工程有限公司」的註冊電工。機電署及勞工處均表示，事故後即時派員到場，正調查意外原因。



將軍澳樂頤居一名男子懷疑觸電，昏迷送院後不治，警方到場調查。（左朗星攝）

房協發言人稱，對事件深表關注和難過，並向事件中的死者家屬致以深切慰問。涉事地點是樂頤居內正進行翻新工程的安老院舍，死者為外判工程承建商「信誠營造工程有限公司」的註冊電工。事發時院舍並沒有住客。房協正與工程顧問及承建商密切跟進事件，並會全力配合相關政府部門的調查工作。

機電署回覆查詢指，已得悉有關事故後即時派員到場，正調查意外原因。勞工處則表示，接報將軍澳發生一宗致命工作意外後，已即時派員到現場，現正調查意外原因。

案發於今日下午4時37分，警方接報指培成里2號樂頤居一單位內，一名男子懷疑觸電受傷，不省人事。救援人員趕至，發現男事主坐在櫈上，已陷昏迷，立即將他送往將軍澳醫院搶救，惟其後證實不治。消息稱，事主相信是上址維修工人。警方正調查事件，勞工處人員亦到場調查。