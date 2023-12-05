元朗地攤女檔主遭斬傷淋腐液案　重案組拘涉案83歲翁

元朗4日（周一）晚上發生傷人案，一名地攤女檔主，在教育路1號對開，突然被人用刀斬傷手腳，並用腐蝕液體淋傷面部，身體多處受傷。經送院搶救後，該名47歲姓陳女傷者情況仍然嚴重。警方元朗重案組人員接手調查後，於5日（周二）晚上，在區內拘捕一名83歲男子涉嫌傷人。警方正調查疑兇行兇動機。



元朗教育路一名女子被斬，救護員到場為她包紮，地上遺下大量染血紙巾、紗布及水樽。（網上圖片）

警方指，於4日晚上8時58分接獲途人報案，指發現一名女子於元朗教育路1號對開，被一名可疑男子滋擾，該男子懷疑向該名女子淋潑不明液體、及以一把約45厘米長的開山刀襲擊。疑人其後逃去。警員接報到場，經初步調查，案件列「傷人」。女事主姓陳，47歲，為上址一檔主。她手腳被斬傷、全身包括臉、胸口等被不明腐蝕性液體淋傷，清醒由救護車送往博愛醫院治理。警方透露，涉案疑人為一名年約60歲男子，案發時戴口罩及身穿黃色反光衣。

案件交由元朗警區重案組接手跟進。人員經深入調查後，今日（12月5日）晚上約9時，在元朗區拘捕一名83歲姓謝本地男子，涉嫌「傷人」。該名被捕男子現正被扣留調查。據了解，兩人僅因一些瑣碎事起爭執。

從網上圖片可見，事發後多名熱心市民協助女傷者止血，有人用紙巾幫她按住手部傷口，並舉高她受傷的左手以減慢流血速度，亦有人用樽裝水為傷者清洗。救護員其後到場接手為傷者包紮，現場地面遺下大堆染血紙巾、紗布及水樽，另有警員圍封現場調查。

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