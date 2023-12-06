樂頤居工傷｜勞工處發停工通知書　要求大廈暫停電力相關工作

將軍澳樂頤居昨日（5日）發生懷疑觸電意外，42歲電工被工友發現坐在離地3米的佈線管道上，初時還以為他打瞌睡，直至有工具掉下才驚悉他昏迷，報警送院，惜告不治。警方列工業意外跟進，惟事主死因有待剖屍確定。勞工處今午（6日）發稿表示高度關注今次意外，指事主在大廈內進行與電力相關的工作時懷疑觸電，送院後證實不治，處方對有工友身故十分難過，並向其家屬致以深切慰問，亦會協助死者家屬辦理工傷補償事宜，及密切跟進有關個案。

勞工處又指，得悉意外後已即時派員到現場調查，並已向涉事承建商發出「暫時停工通知書」，停止其在該大廈進行電力相關的工作，直至勞工處信納有關承建商已採取措施消除有關危害，才可復工。該處稱正全速調查意外成因，查找有關持責者的法律責任，以及提出改善措施；若調查發現有違例事項，定會依法處理。



將軍澳樂頤居男電工懷疑觸電，昏迷送院，警方到場調查。（左朗星攝）

據悉事主姓何，持有電工牌，任職所屬公司約一年，日薪1,300元。肇事現場是安頤閣的老人院，現正進行裝修工程。何負責為老人院建立電機工程，朝九晚五，獨自工作。昨午約4時35分，何在裝修好的藥房工作，姓黃工友則在一樓另一間房工作。其間黃到藥房，發現何坐在大約3米高的佈線管道上，附近有鐵架和工作台。黃聽到何打鼻鼾，以為他正睡覺，突然一把鉗從何身上掉下，黃才發現他失去意識，連忙通知工友報警。

救援人員將何從佈線管道中抬下，他昏迷被送往將軍澳醫院搶救，其後被證實死亡。據了解何沒有已知的病歷，屍體上沒有燒焦的痕跡。事件沒有可疑，惟死因有待剖屍確定。