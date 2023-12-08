警搗詐騙及黑錢集團拘66人涉$7100萬　68歲男「網戀」失$1,400萬

近年本港詐騙案及租賣戶口等洗黑錢活動持續上升，旺角警區刑事部經調查後，11月30日至12月8日在全港多區拘捕51男15女（16至76歲），大部分為本地人，相信涉及52宗騙案，總損失額達7,100萬元；當中最大一宗網上情緣騙案，68歲男子「投資」1,400萬元。行動亦包括搗破一個涉嫌洗黑錢集團，警方拘捕集團主腦和傀儡戶口持有人共11人，涉嫌以超過20個戶口清洗逾1,500萬元犯罪得益。



旺角警區科技及財富罪案隊案件主管劉嘉晉（左）指，被捕的66人涉嫌干犯「以欺騙手段取得財產」、「盜竊」及「洗黑錢」等罪，料共涉及52宗詐騙案。旁為劉鈞豪。（王譯陽攝）

旺角警區科技及財富罪案隊案件主管劉嘉晉表示，人員自上月30日起針對區內發生的詐騙案件，展開第5輪代號名為「熱火」的執法行動，連日於全港多處進行拘捕及搜查，合共拘捕了51男15女，他們分別報稱無業、廚師、售貨員、清潔工、學生等，大多是銀行戶口持有人，並被詐騙集團誘騙提供其個人銀行戶口、或將戶口賣予詐騙集團，用作接收騙款及清洗犯罪得益，目前以涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「盜竊」、「詐騙」及「洗黑錢」等罪被捕，大部分人已獲准保釋。

他透露，警方共偵破52宗案件，包括11宗投資騙案、11宗網上購物騙案、6宗網上情緣騙案、6宗電話騙案、5宗求職騙案及13宗其他種類的騙案，受害人年齡介乎20至86歲，總損失金額共達7,100萬元。損失最大的是一宗網上情緣騙案，一名68歲本地男子去年4月於網上認識一名女子後發展成情侶，其後男子誤信騙徒指示，投放多達1,400萬元用作「投資」。

旺角警區重案組第二隊案件主管劉鈞豪則稱，人員今年6月起調查本地一個涉嫌洗黑錢的集團，集團會透過社交平台賣廣告或發短訊的方式，聲稱以1,000至4,500元不等的報酬，「高價收購」實體或虛擬銀行戶口，並在得到戶口資料後將戶口用於洗錢，相信集團藉操控逾20個戶口，清洗超過1,500萬元。

警方在行動期間搗破一個涉嫌洗黑錢集團，指集團會在網上聲稱「高價收購」實體或虛擬銀行戶口，得手後會將戶口用作洗黑錢。（警方提供）

警方在調查後，在本月5日至今日於全港各區以串謀洗黑錢罪，拘捕了介乎23至59歲的7男4女，包括集團主腦和10名戶口持有人，部分人目前仍被扣查。劉鈞豪指，有關人士知悉其戶口會被用作洗黑錢，故要為他們的行為負責，不排除會被檢控。

劉嘉晉表示，警區的警民關係組早前亦進行連串防騙和反洗黑錢的宣傳活動，冀加強公眾相關意識，重申洗黑錢為嚴重罪行，最高可被罰款500萬元和監禁14年，呼籲市民不應以數百至數千元的報酬處理來歷不明金錢。